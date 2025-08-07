728大淹水逾一周 軍方持續派兵力協助嘉義地區善後

728連日豪雨重創南部各縣市，至今已超過1周時間，各地災後復原工作持續進行中。雖然天氣轉晴，不過軍方仍持續派出兵力協助嘉義的水上、布袋和朴子等地區，協助清理工作，加速復原進度。

第五作戰區指出，中部地區部隊從7月28日起即啟動兵力支援行動，在戰訓任務與災防工作並重下，到6日為止已派遣630人次協助，平均每一天派遣近百名兵力協助各項清運、移除路倒樹木等工作。軍方表示，後續仍將依行政院前進指揮所指示及地方政府申請派遣兵力。

據指出，根據軍方規定，官兵若進入民宅協助清運廢棄物，必須有里長、地區公所人員及民宅當事人陪同，在此次728救災期間，尚未有協助民宅清運的案例。 728豪雨重創南部已超過1周時間，軍方持續派出兵力協助嘉義的水上、布袋和朴子等地區，協助清理工作，加速復原進度。圖／第五作戰區提供

