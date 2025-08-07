728大淹水逾一周 軍方持續派兵力協助嘉義地區善後
728連日豪雨重創南部各縣市，至今已超過1周時間，各地災後復原工作持續進行中。雖然天氣轉晴，不過軍方仍持續派出兵力協助嘉義的水上、布袋和朴子等地區，協助清理工作，加速復原進度。
第五作戰區指出，中部地區部隊從7月28日起即啟動兵力支援行動，在戰訓任務與災防工作並重下，到6日為止已派遣630人次協助，平均每一天派遣近百名兵力協助各項清運、移除路倒樹木等工作。軍方表示，後續仍將依行政院前進指揮所指示及地方政府申請派遣兵力。
據指出，根據軍方規定，官兵若進入民宅協助清運廢棄物，必須有里長、地區公所人員及民宅當事人陪同，在此次728救災期間，尚未有協助民宅清運的案例。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言