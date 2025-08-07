快訊

共軍再發動「聯合戰備警巡」 47共機出海演訓

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
共軍再次發動聯合戰備警巡操演，大批機艦出海對台周邊空、海域進行騷擾。圖為共軍殲16戰機。圖／國防部提供
共軍再次發動聯合戰備警巡操演，大批機艦出海對台周邊空、海域進行騷擾。圖為共軍殲16戰機。圖／國防部提供

國防部今天表示，從上午8時10分起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計47架次出海活動，其中32架次逾越中線及其延伸線，進入我北、中部、西南及東部空域，配合共艦，假所謂「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。

這是近8天以來，共軍再次發動聯合戰備警巡，國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

相關新聞

共軍再發動「聯合戰備警巡」 47共機出海演訓

國防部今天表示，從上午8時10分起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計47架次出海活動，其中3...

728大淹水逾一周 軍方持續派兵力協助嘉義地區善後

728連日豪雨重創南部各縣市，至今已超過1周時間，各地災後復原工作持續進行中。雖然天氣轉晴，不過軍方仍持續派出兵力協助嘉...

漢光41號演習華麗後備動員 一張表看透「為演而先召」

國軍漢光41號演習，國防部向立法院提出報告，但與實際操作比對，可見為演而先召的問題。是否出現「形式主義」？若按實際情況推演，7月12日中午漢光教召報到，後備軍人才獲令開始往部隊移動報到。實際上，後備軍人6月陸續已接獲後備指揮部通知，提早在7月4日就入營報到，等候9日演習開始。 為何有這樣的時間差？這和「原兵歸原位」又有什麼關係？

公布優惠 卓榮泰：敬軍非一時衝動

賴清德總統在「團結十講」中提出國籍航空提供軍人免費升等的構想，行政院長卓榮泰昨與國防部長顧立雄一同出席軍人節敬軍記者會，...

喊「光輝的823」 卓榮泰：感念國軍不是一時衝動

閣揆卓榮泰今天與國防部長顧立雄今天主持軍人節敬軍記者會，卓榮泰說，對國軍弟兄的感念不是一時衝動，持續進行下去，希望9月成...

太平島神秘工程發功 攔阻漂沙固定擴大島嶼面積

南沙太平島2016年間被外界發現在西北側灘岸興建四爪巨型消波塊的神秘工程，國防部曾公開認證其為機密工程。按Google ...

