聽新聞
0:00 / 0:00
共軍再發動「聯合戰備警巡」 47共機出海演訓
國防部今天表示，從上午8時10分起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計47架次出海活動，其中32架次逾越中線及其延伸線，進入我北、中部、西南及東部空域，配合共艦，假所謂「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。
這是近8天以來，共軍再次發動聯合戰備警巡，國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言