共軍再發動「聯合戰備警巡」 47共機出海演訓

國軍漢光41號演習，國防部向立法院提出報告，但與實際操作比對，可見為演而先召的問題。是否出現「形式主義」？若按實際情況推演，7月12日中午漢光教召報到，後備軍人才獲令開始往部隊移動報到。實際上，後備軍人6月陸續已接獲後備指揮部通知，提早在7月4日就入營報到，等候9日演習開始。 為何有這樣的時間差？這和「原兵歸原位」又有什麼關係？

2025-08-07 07:30