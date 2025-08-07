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公布優惠 卓榮泰：敬軍非一時衝動

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
行政院長卓榮泰（中）、國防部長顧立雄（中右二）出席「114年軍人節敬軍記者會」，感謝民間企業的參與，提供軍人優惠以具體行動支持國軍。記者曾學仁／攝影
行政院長卓榮泰（中）、國防部長顧立雄（中右二）出席「114年軍人節敬軍記者會」，感謝民間企業的參與，提供軍人優惠以具體行動支持國軍。記者曾學仁／攝影

賴清德總統在「團結十講」中提出國籍航空提供軍人免費升等的構想，行政院長卓榮泰昨與國防部長顧立雄一同出席軍人節敬軍記者會，公布敬軍優惠項目；卓榮泰說，對國軍弟兄的感念不是一時衝動，持續進行下去，希望九月成為國家集體行動的月份，共同為國軍弟兄盡一點應有的尊敬與行動。

卓榮泰說，七月是國家團結月，國軍完成漢光演習，和民間合作城鎮韌性演習，尤其台灣遭受颱風豪雨致災，在搶救現場，他總會遠遠看到國軍的指揮官，不會站在人群的前面，「總是遠遠的看著、守護著我們」。

他感謝國籍航空公司發起讓國軍官兵「站在我們前面」，能夠優先登機。根據記者會公布資訊，目前有廿二個零售業品牌、六家休憩業、卅四家餐飲業品牌提出敬軍優惠，提供折扣及優惠。包括統一、萊爾富等超商於九月二日至四日全店八五折，或依當時低於八五折的促銷方案；燦坤九月一日至七日指定3C家電商品最低五九折；摩斯漢堡九月三日當天全店餐點九折；劍湖山世界、麗寶樂園、頑皮世界等主題樂園從九月起到十二月底以前，也提供部分優惠。

軍人節 卓榮泰 賴清德 顧立雄 漢光演習 城鎮韌性演習

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