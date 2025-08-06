馬防部「雲台戰技隊」操演 戰鬥營學員直呼熱血

馬祖防衛指揮部去年成立「雲台戰技隊」，結合擒拿、奪刀、格鬥等多課目，並展現國軍官兵戰技實力與士氣，除多次應邀於縣內公開表演，更讓參加暑期戰鬥營學生直呼熱血。

馬祖防衛指揮部今天發布新聞稿指出，「雲台戰技隊」由具跆拳道、柔道、拳擊等背景的官兵組成，多數是各單位的體幹班師資。平時除部隊勤務，還得額外接受密集的系統化訓練，包括體能、反應、協調性等。成立後多次應邀公開操演，如今年於連江縣南竿鄉母親節慶祝餐會上演出頗獲好評。

馬防部說，4至8日舉行114年全民國防暑期戰鬥營「馬祖戰鬥營」，來自全台各地的學員抵達馬祖，並近距離欣賞雲台戰技隊操演，學生表示震撼不已。有學員說，對軍中生活產生熱血憧憬，並感受到真實戰場。

馬防部表示，「雲台戰技隊」操演時，在音樂襯托下，成員輪番上場，展示結合擒拿、奪刀、格鬥、擊破等多項課目，拳腳齊發、刀槍奪擊動作俐落，展現國軍官兵過人戰技與士氣。

馬防部強調，戰技隊最吸睛的操演內容為「功力擊破」環節，包括徒手劈碎花崗岩、水泥瓦、紅磚及玻璃瓶，清脆聲響引起現場觀眾驚呼；而「格鬥應用式」則模擬突襲場景，成員們冷靜應對，並俐落奪下敵人手上武器，過程充滿張力，令人目不轉睛。

馬防部透過新聞稿表示，「雲台戰技隊」的成立不只提升部隊戰力，更是讓官兵有展現自我、凝聚向心力的舞台。期盼未來有更多青年加入軍旅，親身體驗熱血與榮耀，也讓社會看見國軍的不同面貌。