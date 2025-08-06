喊「光輝的823」 卓榮泰：感念國軍不是一時衝動

閣揆卓榮泰今天與國防部長顧立雄今天主持軍人節敬軍記者會，卓榮泰說，對國軍弟兄的感念不是一時衝動，持續進行下去，希望9月成為國家集體行動的月份，共同為國軍弟兄盡一點人民應有的尊敬與行動。

賴總統在「團結十講」中提出國籍航空提供軍人免費升等的構想，並提出九三軍人節推動現役軍人到賣場購物享有打折優惠，以表示對國軍的尊敬與照顧，不過傳出經濟部致電餐飲業者，要求提供軍人折扣優惠，遭質疑是被迫「做功德」的狀況。

閣揆卓榮泰今天與國防部長顧立雄、經濟部次長江文若等官員出席軍人節敬軍記者會，卓榮泰說，7月是國家團結月，國軍用了很長時間完成漢光演習，也和民間合作城鎮韌性演習。尤其台灣遭受颱風豪雨致災，在每一個搶救現場，除了當地政府的行政團隊、村里幹事外，他總會遠遠看到國軍的指揮官，不會站在人群的前面「總是遠遠的看著、守護著我們」。

他說，整個搶救災過程中，國軍官兵在總統要求、社會共同期待下，進到每一個最前線，完成很多民間團體困難完成的工作。

卓榮泰並引用愛國歌曲「風雨生信心」的歌詞「一戰古寧頭、再戰大二膽...光輝的八二三」，強調中華民國國軍從過去歷史以來，長時間演變，完成各項戰鬥任務。尤其為何有九三？就是國軍和全世界反侵略、反併吞的國家站在一起，打贏了世界性的戰爭，才有今天這個有意義的日子。

卓榮泰說，感謝國籍航空公司發起讓國軍官兵也能「站在我們前面」，能夠優先登機。他強調，對國軍弟兄的感念不是一時衝動，持續進行下去，因為台灣最需要守護有尊嚴、有價值，不是一時屈辱性、是永久的和平。希望九月成為國家集體行動的月份，共同為國軍弟兄盡一點人民應有的尊敬與行動。

根據記者會公布資訊，目前有22個零售業品牌、6家休憩業、34家餐飲業品牌提出敬軍優惠，提供折扣及優惠。包括統一、萊爾富等超商於9月2日至4日全店85折，或依當時低於85折的促銷方案；燦坤9月1日至7日指定3C家電商品最低79折；摩斯漢堡9月3日當天全店餐點9折；劍湖山世界、麗寶樂園、頑皮世界等主題樂園從9月起、到年底前也提供優惠。