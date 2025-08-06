太平島神秘工程發功 攔阻漂沙固定擴大島嶼面積

南沙太平島2016年間被外界發現在西北側灘岸興建四爪巨型消波塊的神秘工程，國防部曾公開認證其為機密工程。按Google Earth歷史圖像比對至今，發現工程有效攔阻島上漂沙，不但產生固定當地太平機場跑道尾西側沙灘的效果，也使簡易碼頭地基有更堅實的依憑。

根據海洋大學「近岸漂沙於珊瑚礁島嶼之初步探討-以南沙太平島為例」研究論文指出，太平島南、北兩側的近岸區域較易沈積漂沙，礁盤外緣及東、西兩側近岸區域則因水動力較強勁，漂沙活動較為活躍，沙灘容易遭受侵蝕。島之北側沙灘寬度，由島中央區域逐漸往西側減少，西北側沙灘受侵蝕已幾乎消失。西南側出現沙舌的海岸地貌，顯示漂沙平衡現象: 侵蝕的沙灘被水流帶至下游處而淤積成形。

經比對歷年Google衛星圖像，太平島西北側4座四爪型巨型消波塊的工程，有效阻斷漂沙，固定西北側沙灘，連帶讓連年在當地興建的棧機場跑道改善工程、簡易港口興建與後續強化改善工程獲得穩定的依憑地基，並擴大島嶼面積。工程以北的西側沙灘則泰半流失。

中華電信曾在2023年4月上旬配合電信技術中心（TTC）將太平島衛星設備更換為最新型衛星Modem，成功完成島上基地台雙衛星鏈路測試並正式提供服務。消波塊工程附近在2023年9月起有屋頂標示「中華纖」屋舍，顯示中華電信在當地所設立創中軌（SES O3b）+高軌（ST-2）雙路由同時運作雙衛星鏈路基地台所在。