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台海86海戰台東4烈士家屬今上香祭祀 祈求不要戰爭

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
1965年東山島外爆發我國海軍艦艇和共軍海戰，2艘艦艇遭擊沈，死亡170多名軍士官，史稱86海戰，如今過了60年，其中有4位烈士是台東人，家屬今天到忠烈祠上香祭祀。圖／讀者提供
1965年東山島外爆發我國海軍艦艇和共軍海戰，2艘艦艇遭擊沈，死亡170多名軍士官，史稱86海戰，如今過了60年，其中有4位烈士是台東人，家屬今天到忠烈祠上香祭祀。圖／讀者提供

1965年東山島外爆發我國海軍艦艇和共軍海戰，2艘艦艇遭擊沈，死亡170多名軍士官，史稱86海戰，如今過了60年，其中有4位烈士是台東人，家屬今天到忠烈祠上香祭祀，也請大家不要忘了這種悲傷的戰役，記取教訓，戰爭是可怕的，祈求世界和平。

1965年8月6號，海軍護航艦劍門號和獵潛艦章江號，在東山島外海報行特殊任務時，遭共艦設埋伏爆發海戰，兩艦被擊沈，軍士官死亡170多人，33人被俘，史稱86海戰，而這場戰役也被認為是台海戰爭的轉捩點，由反攻大陸逐漸轉變成固守台灣。

這場戰役中，有4位官兵來自台東，包括黃肇慶，高武雄，謝明哲及林風雲，4人都壯烈犧牲，牌位目前都在台東忠烈祠受人敬仰，而今天時間剛過了一甲子，家屬到忠烈祠緬懷，仍然難忘逝去家人的身影。

黃肇慶己經70多歲的大妹黃美華說，二哥當年讀海軍技校畢業後，到美國接收軍艦，還開心和家人分享禮物和生活點滴，不料，年僅19歲就殉職海戰中，那個年代資訊不發達，父親和家人都保留著二哥被俘沒死的信念，甚至父親亡故前都還念著沒見到二哥，說起回憶眼眶泛紅哽咽。

黃美華說，時至今日，國人對這場海戰幾乎沒有記憶，他們不希望這段歷史掩埋在過往裡，勿忘戰爭帶來的傷痛，尤其是對父母和家人更是永久不可抹滅的傷害。只祈求世界真的能和平，讓戰爭可怕的傷痛不再來。

1965年東山島外爆發我國海軍艦艇和共軍海戰，2艘艦艇遭擊沈，死亡170多名軍士官，史稱86海戰，如今過了60年，其中有4位烈士是台東人，家屬今天到忠烈祠上香祭祀。圖／讀者提供
1965年東山島外爆發我國海軍艦艇和共軍海戰，2艘艦艇遭擊沈，死亡170多名軍士官，史稱86海戰，如今過了60年，其中有4位烈士是台東人，家屬今天到忠烈祠上香祭祀。圖／讀者提供

戰爭 家人 台東

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