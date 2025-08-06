陸軍「長」字聯兵旅對抗更名「陸勝」 首次演練10月北部實施

國軍聯兵旅對抗過去均以「長」字輩為代號實施，例如長青、長勝、長泰操演，由陸軍北中南軍團輪流主辦。軍方人士今天表示，今年起更名為「陸勝」、統一由教準部主辦，陸勝1號規劃10月在北部實施。

長泰、長青、長勝為國軍地面部隊重要演習，區分紅藍軍對抗及統裁部等角色，由六軍團、八軍團、十軍團輪流主辦。北部六軍團擔任統裁部（主辦）稱之為「長泰操演」，中部十軍團為「長青操演」，南部八軍團是「長勝操演」。

過往「長」字輩的旅級演習已停止多年，因應敵情威脅於民國112年恢復，當年度為機步269旅與陸戰99旅的「長青17號操演」、去年是裝甲586旅及機步333旅的「長泰19號操演」，比照年度重大操演「漢光演習」的精神，採24小時不間斷、強化夜間訓練實施實戰化訓練。

軍方人士指出，今年起取消「長」字輩演習的命名方式，改由陸軍教準部統一擔任統裁部，命名為「陸勝」操演，預計「陸勝一號」操演將於今年10月在北部地區實施。

他也提到，無論「長」字輩或更名後的「陸勝」，演習價值在於讓旅級單位以指揮所為核心，調動所屬聯兵營加入演訓，不僅可一次磨練旅營指揮官、參謀，也能讓部隊實兵單位接受訓練。

青年日報7月報導，第三作戰區指揮官中將陳文星在湖口營區主持「陸勝操演任務啟始會議」，並強調，陸勝操演為年度驗證部隊戰力的重要任務，參演部隊官兵應秉持「定責、定員、定裝」，達到熟稔任務機動路線與戰術位置，除有效預防軍車事故外，同時強化戰士對於戰場環境與戰鬥動作的熟悉度，提升單兵對狀況處置的應變能力。