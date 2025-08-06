台灣空軍獲邀參與觀察員計畫 阿拉斯加聯合基地開箱

美軍6月一反低調作風，以一張照片揭露空軍司令部飛訓部指揮官吳佳興少將參與阿拉斯加紅旗軍演，而吳佳興以C-17運輸機為背景合影的地點，正是美軍口中的JBER，全名為愛爾門道夫與李查遜聯合基地（Joint BaseElmendorf-Richardson）。

●因應北極及遠東衝突第一道防線

JBER（讀音為J-Bear）因位於阿拉斯加的戰略位置聞名，是美軍在北極與太平洋地區行動的重要樞紐，也為監控與防衛北極地區及北美空域提供絕對利基，同時是阿拉斯加北美防空司令部區域（NORADRegion）、陸軍阿拉斯加部隊及第11航空隊的總部所在。

記者7月底乘大巴進入位處美國西北疆的JBER，車上不到15人含國務院官員，下層車廂盡是各家媒體的腳架、大砲型相機及攝影機，人與物單純，荷槍實彈的安檢仍超過30分鐘，一行人才正式進入比台北市略大的軍事重地。

巴士沿著基地外圍繞行，駛經停機坪時，可見常駐基地的機隊、為「紅旗阿拉斯加25-2」（Red FlagAlaska 25-2）軍事演習而來的戰機，以及途經阿拉斯加將飛往西太平洋，或從西太平洋返回美國本土的飛機。

JBER全年365天、每天24小時都在執勤飛行任務，考量到阿拉斯加的嚴寒氣候，JBER為所有戰鬥機提供機棚空間，這對冬季作戰至關重要。

飛機起降及延伸跑道的施工聲交雜，JBER退役空軍在巴士上扯著喉嚨向一票記者從1947年開始「講古」，指當年美國空軍與陸軍分家，空軍成為獨立軍種。因此陸軍接管李查遜堡（Fort Richardson），並將其向右遷移約6英里。

「如果我有地圖可以給大家看，會看到當時實際上在空軍與陸軍基地之間築起了一道圍欄，這也是我們歷史上有趣的一頁」，這位不願具名、畢生奉獻JBER的退役空軍說。

●JBER要角戰略運輸機C-17

2010年，兩軍基地合併，JBER成為美國國防部12個聯合基地之一，李查遜堡（位於聯合基地偏右側）一側是陸軍，下轄空降作戰旅傘兵；「愛爾門道夫側」則有戰略空運單位，也就是C-17運輸機。

當地陸軍部署海外時，空軍負責將所有裝備運送至JBER跑道盡頭的阿拉斯加港口（Port of Alaska），而傘兵部隊則搭乘C-17運輸機，在海外與裝備會合。

台灣對C-17運輸機或許不陌生。

大疫之年，美國聯邦跨黨派參議員訪台宣布援台75萬劑疫苗，成為台美史上重要事件之一。當時這3位參議員即搭乘C-17降落松山機場，成為C-17運輸機1995年在美服役後首次飛抵台灣，吸引大批軍事迷到場守候，捕捉歷史性珍貴畫面。

美軍運輸機中，固有C-5、C-17、C-130等3種，其中C-17 Globemaster III（全球霸王II）戰略運輸機，為美國波音公司生產的軍用運輸機，具備短場起降能力，能適應多種機場跑道，也能在戰場上以陡角度爬升。

C-17具優秀的巡航與運補能力，及高度靈活及戰略戰術應用特性，可隨時滿載全副武裝的戰鬥部隊、主力戰車到達全球各處，成為美軍海外作戰常使用的戰略運輸機。

●愛爾門道夫與李查遜聯合基地涵蓋各軍種

回到JBER本身，老空軍說，基地總人口超過3萬人。「如果把我們看作一座城市，規模將是阿拉斯加第2大城市，僅次阿拉斯加第一大城安克拉治（Anchorage），比費班克（Fairbanks，第二大城）或朱諾（Juneau，阿拉斯加首府）都大。」

空軍方面約有近6000名官兵，陸軍約有5000名士兵。此外JBER還有大規模空軍國民兵、陸軍國民兵、少量陸戰隊人員，以及海軍、海岸防衛隊成員。

林林總總軍事單位及人數下的「大白話」是，幾乎每個軍種在JBER都有人員進駐。

「因此，這裡的工作非常特別，要與所有軍種協調並支持他們的任務，而空軍基地聯隊的任務正是支援基地內所有單位的行動」，老空軍說。

●聯合基地熊出沒

硬軍事背景告一段落，老空軍拋出JBER冷知識，指出基地內有「16湖」、3條跑道，包含號稱國防部唯一的「水上飛機跑道」。JBER還有滑雪場以及直譯為「麋鹿跑高爾夫球場」（Moose Run Golf Course）的設施，後者因常常能在場邊看到麋鹿或其他野生動物而獲得如此動感的名稱。

在阿拉斯加生存，遇見黑熊、棕熊及極端氣候是當地居民的日常，日前就有一起民眾遭遭棕熊襲擊的事件。老空軍總會叮嚀初來乍到的菜鳥，阿拉斯加與別處不同，冬季長達半年，要有心理準備。另外雖然自然環境極美，但外出時仍要正確風險意識與預防措施。

●擴建跑道投送兵力固後勤

巴士繞行15分鐘，在滿是塵土的跑道旁停下，一行人的眼前是總投資超過3億美元（約新台幣90億元）、延長跑道的大型工程。動工背景有二，一是安克拉治地區空域繁忙，二是安克拉治地理位置極具戰略價值，幾乎位於世界中心，到北半球大部分地點都更快，擴建跑道能強化JBER後勤。

此外，若遠東發生衝突，美軍也會經JBER投送兵力。延長計畫完成後，JBER將擁有兩條1萬呎（約3公里）的跑道。

「將跑道延長至1萬呎，能為我們帶來更多作戰上的彈性」，總擴建工程負責人、第3作戰支援中隊指揮官海斯（Alexander Hess）說。

他表示，這是擴建跑道的第一個原因。第二個原因則與北極環境有關。跑道建在永久凍土上，長期使用導致跑道逐漸下陷、損壞。有了兩條大型跑道，就可以輪流關閉其中一條維修，而不必中斷機場運作。

JBER跑道擴建是美國太平洋空軍（PACAF）有史以來最大的建設項目之一，預計2026年9月完工。