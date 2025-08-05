聽新聞
0:00 / 0:00
陸軍獵鴞案反裝甲型無人機交裝 防長曾稱評估再買千架
國防部宣布陸軍對美採購首批Altius-600M攻擊型無人機系統昨（4）日交運陸軍，國防部長顧立雄曾宣稱擬評估再增購1000架。
陸軍以「獵鴞專案」為名，對美採購美國同意供售685架「彈簧刀300」人員殺傷型無人機、291架ALTIUS 600M-V反裝甲無人機。
「ALTIUS 600M-V」反裝甲無人機是由此次來台訪問的美國Anduril公司創辦人Palmer Luckey所屬公司生產。我國有龐大商機。
ALTIUS 600M-V反裝甲無人機可由陸、海、空等多元儎台發射，可依不同作戰任務需求，安裝情監偵暨標定、訊號情報、電戰、通訊中繼裝置，陸軍採購機型配備爆破彈頭及尋標器，執行反裝甲打擊任務之用。
國防部長顧立雄去年下旬曾於立法院表示，國軍經過兵推與模擬，推估291套反裝甲無人機不夠，至少要再增購1000架以上，國防部將在立法院允許範圍內，與美方再談增購事宜。
中科院也研製有反裝甲型FPV無人機原型機，尚屬研製階段。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言