陸軍獵鴞案反裝甲型無人機交裝 防長曾稱評估再買千架

國防部宣布陸軍對美採購首批Altius-600M攻擊型無人機系統昨（4）日交運陸軍，國防部長顧立雄曾宣稱擬評估再增購1000架。

陸軍以「獵鴞專案」為名，對美採購美國同意供售685架「彈簧刀300」人員殺傷型無人機、291架ALTIUS 600M-V反裝甲無人機。

「ALTIUS 600M-V」反裝甲無人機是由此次來台訪問的美國Anduril公司創辦人Palmer Luckey所屬公司生產。我國有龐大商機。

ALTIUS 600M-V反裝甲無人機可由陸、海、空等多元儎台發射，可依不同作戰任務需求，安裝情監偵暨標定、訊號情報、電戰、通訊中繼裝置，陸軍採購機型配備爆破彈頭及尋標器，執行反裝甲打擊任務之用。

國防部長顧立雄去年下旬曾於立法院表示，國軍經過兵推與模擬，推估291套反裝甲無人機不夠，至少要再增購1000架以上，國防部將在立法院允許範圍內，與美方再談增購事宜。

中科院也研製有反裝甲型FPV無人機原型機，尚屬研製階段。