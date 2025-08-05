陸軍首批Altius-600M攻擊型無人機交運 顧立雄接見製造商代表團

陸軍首批Altius-600M攻擊型無人機系統昨天交運陸軍，國防部長顧立雄今天接見製造商美國Anduril公司創辦人Palmer Luckey。顧立雄強調，這項專案從去年啟動，今年就快速獲得首批交裝，讓國軍獲得關鍵性「即戰力」，有效強化地面縱深防衛及打擊能力。

國防部表示，顧立雄與Palmer Luckey互贈紀念品，感謝美方工作團隊與國防部同仁的努力，快速將首批新裝備遞交國軍，進一步強化國軍防衛與打擊能力。

顧立雄致詞時表示，這項專案從去年啟動，今年就快速獲得首批交裝，讓國軍獲得關鍵性「即戰力」，有效強化地面縱深防衛及打擊能力。

顧立雄強調，當前敵情威脅嚴峻，國防部持續規劃與籌獲監偵型及攻擊型無人機，以滿足我防衛作戰需求。Altius-600M型無人機順利獲裝，展現國軍應對戰場環境變化、加速引進創新科技的決心；對於台美攜手合作運用新興科技對抗中共威脅，以及確保區域和平穩定，也極具意義。