聽新聞
0:00 / 0:00
陸軍首批Altius-600M攻擊型無人機交運 顧立雄接見製造商代表團
陸軍首批Altius-600M攻擊型無人機系統昨天交運陸軍，國防部長顧立雄今天接見製造商美國Anduril公司創辦人Palmer Luckey。顧立雄強調，這項專案從去年啟動，今年就快速獲得首批交裝，讓國軍獲得關鍵性「即戰力」，有效強化地面縱深防衛及打擊能力。
國防部表示，顧立雄與Palmer Luckey互贈紀念品，感謝美方工作團隊與國防部同仁的努力，快速將首批新裝備遞交國軍，進一步強化國軍防衛與打擊能力。
顧立雄致詞時表示，這項專案從去年啟動，今年就快速獲得首批交裝，讓國軍獲得關鍵性「即戰力」，有效強化地面縱深防衛及打擊能力。
顧立雄強調，當前敵情威脅嚴峻，國防部持續規劃與籌獲監偵型及攻擊型無人機，以滿足我防衛作戰需求。Altius-600M型無人機順利獲裝，展現國軍應對戰場環境變化、加速引進創新科技的決心；對於台美攜手合作運用新興科技對抗中共威脅，以及確保區域和平穩定，也極具意義。
顧立雄進一步表示，未來國軍將持續建構不對稱與韌性的防衛戰力，透過國防創新小組（DIO），評估新興科技及產品的作戰運用，並導入國軍戰力籌獲及整建。他強調，在建軍備戰的工作上，鼓勵每位同仁都能摒棄舊式思維，勇於接受挑戰與科技創新，以創造嚇阻優勢，有效克敵制勝。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言