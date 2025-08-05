陸軍移撥黑鷹損戰力？立院內委會建議空勤總隊另購新機遭拒

內政部空勤總隊日前向立法院內政委員會報告表示，陸軍移撥給空勤總隊的UH-60M黑鷹直升機性能完全符合搜救所需，現在正是黑鷹直升機隊最穩定時，將維持現行運作模式，擔任空勤總隊主力機種，確保救援任務不中斷。

月前曾傳陸軍規劃向美方增購60架UH-60黑鷹直升機，並增購可加掛飛彈、火箭的攻擊型套件，空軍也計畫爭取採購搜救型黑鷹直升機。立法院內政委員會則決議，空勤總隊現有的UH-60M黑鷹直升機皆由陸軍採購60架中移撥，此舉造成陸軍原有戰力規劃產生鉅變。空中勤務總隊應思考後續採購適用空中救援的機種。

對此，空勤總隊向立法院提出「未來採購適用空中救援機種，俾利救援任務執行」書面報告表示，該隊執行緊急救災、救難、救護或行政，特別是人命救援任務，為此需要載重、容量、升限、留空時間、自控能力及耐用可靠性等能力均佳的直升機。空勤總隊現用的黑鷹直升機為軍方移撥的軍規通用型直升機，性能完全符合所需。

空勤總隊說，依國防部規劃，當防衛作戰時期應急作戰階段，空勤總隊所屬直升機依行政院命令納入作戰序列，協力遂行國土防衛作戰，全數回歸陸軍航空特戰指揮部，所有飛行員均支援該部並接受派遣執行任務。空勤總隊飛行員中有90%來自國軍退伍飛行人員，平時也參與軍事演習訓練，對於戰時納入國軍作戰序列，執行任務可無縫接軌，對此空勤總隊可為國家戰力注入量能。

空勤總隊表示，目前隊上除黑鷹直升機14架外，尚有海豚直升機9架，現已依據行政院核定的中程計畫辦理升級中，此該案業於今年1月16日完成採購決標及發包作業，由法國原廠授權空中巴士東南亞有限公司得標承攬，飛機依規劃期程依序進廠執行升級，2028年起升級海豚機陸續返國，全案預計於2030年完成。該案完成後共有9架分布北、中、南三駐地擔任備勤任務，執行海上搜救及緊急醫療等空中救援任務。海豚機升級案完成後，再規劃開始啟動下階段的中、小型機採購計畫，執行低海拔陸域及海上救援任務。

空勤總隊表示，黑鷹直升機隊自2016年成軍10年來歷經人員勤訓精練及各項任務淬錬，現已達最穩定狀況，將維持現行運作模式，尤其在海豚機升級計畫期間，將肩負空勤總隊主力機種，確保救援任務不中斷。