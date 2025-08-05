陸軍「天馬操演」下周登場 首度射擊拖2B新式彈藥
相關人士指出，一年一度陸軍「天馬操演」因南部連日大雨，延後至下周實施。值得注意的是，去年天馬為新式拖2B飛彈車射擊舊款拖2A彈，今年則是以拖2B飛彈車，首次實彈射擊新款具「頂攻」能力的拖2B彈。
中共近年不斷對台文攻武嚇，並以機艦侵擾台灣周邊海空域，並不時逾越台海中線，甚至在台海周邊舉行軍演，已嚴重衝擊區域和平穩定；國軍除持續國造及對外籌獲軍備，也強化訓練力度及改革制度，以因應可能的潛在威脅。
據了解，原訂本周實施的「天馬操演」（拖式飛彈），因近日南部地區豪雨不斷延期至下周登場。
值得注意的是，去年8月26日的天馬操演中，首度使用對美新購的拖式2B車輛（M1167型悍馬車款）及發射器射擊，但射擊的是屆壽的「舊款」拖2A飛彈，並透過熱顯像功能首度實施夜間鑑測，射擊12發、命中11發，命中率約91.6%。
由於對美軍購的拖式2B新式飛彈已抵台，下周即將登場的天馬操演，預料「新、舊彈」共同射擊，除了射擊新的拖2B，也同樣射擊拖2A飛彈。
根據公開資訊，相較拖2A的直射，拖2B具有「頂攻」能力，採用更先進無線導引，不再受限拖2A的銅線導引，射程達到4500公尺以上，主要用於攻擊裝甲車輛或碉堡以及反登陸作戰擊毀進犯的登陸艦艇，可強化反登陸、反裝甲本土防禦能力。
根據國防預算書刊載，陸軍指出，現役拖式系統老舊無法滿足作戰需求，藉籌購高效能反裝甲飛彈發射系統及飛彈，以強化地面部隊打擊及不對稱戰力，因此編列新台幣118億1516萬元、107年至今年持續預算購置新款拖2B，美方交付1240枚拖2B、24輛悍馬車、30套改良式目標獲得系統給台灣。
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