快訊

Spotify漲價了！台灣最新月費曝光 鐵粉照挺：1功能完勝其他家

台積電2奈米製程技術外洩 高檢搜日商、聲押3工程師獲准

超商1款飲品占據一半貨架！上萬網友大推：長大才知健康好喝

陸軍「天馬操演」下周登場 首度射擊拖2B新式彈藥

中央社／ 台北5日電

相關人士指出，一年一度陸軍「天馬操演」因南部連日大雨，延後至下周實施。值得注意的是，去年天馬為新式拖2B飛彈車射擊舊款拖2A彈，今年則是以拖2B飛彈車，首次實彈射擊新款具「頂攻」能力的拖2B彈。

中共近年不斷對台文攻武嚇，並以機艦侵擾台灣周邊海空域，並不時逾越台海中線，甚至在台海周邊舉行軍演，已嚴重衝擊區域和平穩定；國軍除持續國造及對外籌獲軍備，也強化訓練力度及改革制度，以因應可能的潛在威脅。

據了解，原訂本周實施的「天馬操演」（拖式飛彈），因近日南部地區豪雨不斷延期至下周登場。

值得注意的是，去年8月26日的天馬操演中，首度使用對美新購的拖式2B車輛（M1167型悍馬車款）及發射器射擊，但射擊的是屆壽的「舊款」拖2A飛彈，並透過熱顯像功能首度實施夜間鑑測，射擊12發、命中11發，命中率約91.6%。

由於對美軍購的拖式2B新式飛彈已抵台，下周即將登場的天馬操演，預料「新、舊彈」共同射擊，除了射擊新的拖2B，也同樣射擊拖2A飛彈。

根據公開資訊，相較拖2A的直射，拖2B具有「頂攻」能力，採用更先進無線導引，不再受限拖2A的銅線導引，射程達到4500公尺以上，主要用於攻擊裝甲車輛或碉堡以及反登陸作戰擊毀進犯的登陸艦艇，可強化反登陸、反裝甲本土防禦能力。

根據國防預算書刊載，陸軍指出，現役拖式系統老舊無法滿足作戰需求，藉籌購高效能反裝甲飛彈發射系統及飛彈，以強化地面部隊打擊及不對稱戰力，因此編列新台幣118億1516萬元、107年至今年持續預算購置新款拖2B，美方交付1240枚拖2B、24輛悍馬車、30套改良式目標獲得系統給台灣。

飛彈 拖式

延伸閱讀

影／陸軍第四作戰區部隊前進台南、高雄 執行清淤與預防性撤離

弘光獵鷹戰隊蟬聯大專電競賽 奪「特戰英豪」 射擊類團體賽冠軍

陸軍服裝百億採購案涉貪汙...國防部已告發 北檢將分案偵辦

鎮守金馬陸軍「海龍蛙兵」主力移駐澎湖 將接收無人艇

相關新聞

AT-3雷虎最後一舞 勇鷹接棒展現新一代機性能

空軍雷虎特技小組今天正式舉行機種交接典禮，由已經服役37年的AT-3「自強號」教練機交接給新一代的AJT勇鷹高教機，兩型...

雷虎小組告別AT-3 「國機國造」勇鷹高教機接棒衝場

空軍上午在高雄岡山基地舉辦「雷虎小組傳承交接典禮暨勇鷹高教機噴煙性能展示」，由空軍司令鄭榮豐上將主持，邀請歷任校長、雷虎...

AJT勇鷹高教機高雄上空震撼衝場 空軍雷虎小組傳承交接

空軍雷虎特技小組今天在岡山基地正式將AT-3自強教練機換裝為AJT勇鷹高級教練機，已作為表演機服役37年的AT-3機型光...

美智庫公布北京鎖台兵推！建議美台預設創意外交方案讓對岸可宣稱勝利

南華早報5日報導，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）7月31日發表兵推報告指出，若北京對台灣實施封鎖，台灣將在短...

烏克蘭學者指漢光演習像表演 國防部：對國軍官兵不公平

美國「外交家」雜誌4日專文指出，今年「漢光41號」不僅像表演，且暴露台灣在民防韌性上的不足。國防部表示「漢光41號」演習...

出席凱達格蘭論壇 賴總統喊明年國防預算達GDP3%以上

賴清德總統今（5日）在凱達格蘭論壇開幕式以英文發表演說，稱今年論壇聚焦的印太區域安全、民主陣營的全社會防衛策略及經濟、科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。