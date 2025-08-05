AT-3雷虎最後一舞 勇鷹接棒展現新一代機性能

空軍雷虎特技小組今天正式舉行機種交接典禮，由已經服役37年的AT-3「自強號」教練機交接給新一代的AJT勇鷹高教機，兩型機以象徵傳承的空中分列式通過會場上空，完成AT-3型機的第230場演出。新一代的勇鷹機除了演練編隊科目外，也特別表演「高攻角低速慢飛」等科目，展現新一代機的優異性能。

典禮過程中，首先空中分列式由AT-3教練機與AJT勇鷹機，分別以3機編隊和5機大雁隊形先後通過觀禮台上空，並且施放代表國旗的藍白紅三色彩煙，隨後AT-3先右轉脫離編隊衝場落地，完成雷虎小組使用AT-3型機的第230場、也是最後一場演出；5架勇鷹機則向左迴轉並以雷虎小組招牌的5機噴煙正面衝場通過觀禮台上空。

緊接著，雷虎小組7號單機特技表演機也緊接著升空，演練多項單機特技動作並展示剛改裝完成的噴煙功能。雷虎7號機分別表演快滾、單機四點滾、最大性能轉彎、慢飛、伸外放開關落地燈、低空轉三邊等6項單機科目。其中慢飛科目特別結合勇鷹機的先進氣動力外型以及線傳飛控操控性能，採取AT-3難以達到的高攻角姿態，也同時藉此展現新一代機的優異氣動力設計與慢飛性能。

兩代雷虎表演機落地後，以3架AT-3領隊、6架勇鷹機在後的隊形滑入典禮會場，以象徵世代傳承。空軍司令鄭榮豐在交接典禮上首先宣讀任務交接命令，並為新任雷虎小組成員配戴勇鷹機機種臂章，原任的AT-3成員則呈獻雷虎飛行頭盔給鄭榮豐。

鄭榮豐表示，這是空軍史上非常有意義的一天，象徵雷虎小組正式邁入新世代，他不僅要向服役40年的AT-3型機致上最崇高敬意，未來由新式高教機接下歷史輝煌的光榮任務。他強調，雷虎小組將展開嶄新的飛行篇章。