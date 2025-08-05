雷虎小組告別AT-3 「國機國造」勇鷹高教機接棒衝場
空軍上午在高雄岡山基地舉辦「雷虎小組傳承交接典禮暨勇鷹高教機噴煙性能展示」，由空軍司令鄭榮豐上將主持，邀請歷任校長、雷虎領隊及漢翔公司與中科院代表，象徵空軍世代傳承與國防科技進步。
雷虎小組自民國42年成軍以來先後使用過F-84G、F-86F、F-5A、F-5E等機型，在民國78年起換裝使用國人自製AT-3型機，執行各項國家重大慶典衝場及飛行特技操演，其精湛的飛行技術享譽國內外。今年將正式交接為AJT勇鷹號高教機。
典禮過程中，先由AT-3型機及AJT型機分別以三機編隊及五機大雁隊形通過觀禮臺，並施放代表我國國旗的三色彩煙，最後透過AJT單機性能展示，展現人機一體的飛行特技及勇鷹號高教機的優越性能。
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