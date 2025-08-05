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AJT勇鷹高教機高雄上空震撼衝場 空軍雷虎小組傳承交接

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
AT-3自強教練機（右）換裝為AJT勇鷹高級教練機（左）。記者巫鴻瑋／攝影
AT-3自強教練機（右）換裝為AJT勇鷹高級教練機（左）。記者巫鴻瑋／攝影

空軍雷虎特技小組今天在岡山基地正式將AT-3自強教練機換裝為AJT勇鷹高級教練機，已作為表演機服役37年的AT-3機型光榮身退，新世代的AJT勇鷹號交接翱翔，象徵空軍飛行訓練將進入歷史新階段，上午空軍也安排自強號與勇鷹號一同在空中噴彩煙演出，並由5架勇鷹號衝場，場面十分震撼。

空軍司令鄭榮豐上將今天主持雷虎小組傳承交接典禮，前國防部長馮世寬等人也出席觀禮，活動除交接自強高教機與勇鷹高教機外，也安排勇鷹高教機噴煙性能展示。

鄭榮豐表示，空軍是以最嚴謹、莊嚴的態度迎接AJT勇鷹高教機的轉換，傳承雷虎小組的核心價值「精準、專注、榮耀、團隊」，交接的不僅是技術和飛機，而是更堅定守護國家領空的使命及對飛行專業的極致追求，更感謝雷虎歷年所有成員、後勤團隊的付出，雷虎小組將持續更高水準的演出，凝聚國人向心力、向國際展現捍衛領空的堅強決心。

空軍表示，雷虎小組自1953年成軍以來，先後使用過F-84G、F-86F、F-5A、F-5E等機型，期間曾赴美參與首屆世界航空會議交流，後於1989年起換裝使用國人自製AT-3型機，執行各項國家重大慶典衝場及飛行特技操演，深獲民眾肯定與喜愛。

AJT型機「勇鷹號」是我國最新研發的高級教練機，用以取代AT-3及F-5型機，可因應各型主力戰機空對空、空對面任務需求執行訓練，藉由地面站台連結，運用虛擬雷達及虛擬目標執行訓練，有效減低訓練成本。

新任雷虎小組領隊許明益中校受訪表示，小組成員都是遴選最優良資深的飛行教官，飛行時數皆已破千小時，以飛安為第一考量，搭配科目設定，培養組員默契，後續科目也會因應勇鷹高教機飛行操作特性，承襲AT-3科目進行演進，把最好的一面展現給國人。

「心情感到有點不捨」卸任的雷虎第19任領隊劉世鈞上校表示雖然不捨，但更感到驕傲。劉世鈞提到他加入雷虎小組已經14年，參演過無數演出，見證雷虎的點滴成長，也深刻體會到雷虎特技小組不只是飛行技術的展演，更是精神展現，期許新任領隊能帶領雷虎飛得更高更遠。

駕駛AT-3自強教練機與AJT勇鷹高級教練機的雷虎小組成員，今天上午在高雄岡山空軍基地一同空中演出。記者巫鴻瑋／攝影
駕駛AT-3自強教練機與AJT勇鷹高級教練機的雷虎小組成員，今天上午在高雄岡山空軍基地一同空中演出。記者巫鴻瑋／攝影
雷虎小組第19任領隊劉世鈞上校雖然不捨，但他更以雷虎小組為榮、感到驕傲。記者巫鴻瑋／攝影
雷虎小組第19任領隊劉世鈞上校雖然不捨，但他更以雷虎小組為榮、感到驕傲。記者巫鴻瑋／攝影
新任雷虎小組領隊許明益中校期許與勇鷹號一同帶領雷虎飛得更高、更遠，要將最好的一面呈現給國人。記者巫鴻瑋／攝影
新任雷虎小組領隊許明益中校期許與勇鷹號一同帶領雷虎飛得更高、更遠，要將最好的一面呈現給國人。記者巫鴻瑋／攝影
AJT勇鷹號高級教練機。記者巫鴻瑋／攝影
AJT勇鷹號高級教練機。記者巫鴻瑋／攝影
AJT勇鷹號在高雄岡山基地衝場，展現新世代飛機的優越性能。記者巫鴻瑋／攝影
AJT勇鷹號在高雄岡山基地衝場，展現新世代飛機的優越性能。記者巫鴻瑋／攝影
AJT勇鷹號高級教練機。記者巫鴻瑋／攝影
AJT勇鷹號高級教練機。記者巫鴻瑋／攝影
AT-3自強教練機與AJT勇鷹高級教練機尾翼塗裝有十分大的風格區別。記者巫鴻瑋／攝影
AT-3自強教練機與AJT勇鷹高級教練機尾翼塗裝有十分大的風格區別。記者巫鴻瑋／攝影
AJT勇鷹號在高雄岡山基地衝場，展現新世代飛機的優越性能。記者巫鴻瑋／攝影
AJT勇鷹號在高雄岡山基地衝場，展現新世代飛機的優越性能。記者巫鴻瑋／攝影

AT-3 勇鷹 空軍

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