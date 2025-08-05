快訊

成千上萬隻蟑螂從天而降！睡到一半公寓天花板突裂開 她嚇瘋深夜逃家

17億威力彩得主現身！3寶爸面相有這特色 中獎第一件事：想買美債

員工洩2奈米資料爆國安危機 台積電證實：徹查到底！

聽新聞
0:00 / 0:00

美智庫公布北京鎖台兵推！建議美台預設創意外交方案讓對岸可宣稱勝利

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
台灣軍方7月10日於新竹進行漢光演習。歐新社
台灣軍方7月10日於新竹進行漢光演習。歐新社

南華早報5日報導，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）7月31日發表兵推報告指出，若北京對台灣實施封鎖，台灣將在短時間內面臨嚴重能源危機，其中天然氣儲備僅可撐10天、煤炭約7周、石油則約20周。報告也警告，此類封鎖行動恐迅速升高為區域甚至全球性衝突，包括美軍直接發射飛彈攻擊中國大陸本土，中國則回擊關島與日本。

該報告作者分析26種台海兵棋推演情境，評估北京對台採取封鎖戰略的影響與風險

報告直言，封鎖台灣對中國而言並非「低成本、低風險」選項，因為大多數情境都將造成高傷亡，且可能演變為美中軍事對抗。

報告指出，在2種「最大升級情境」中，美國軍方將介入，發射飛彈攻擊中國本土，而中國則回擊關島與日本，衝突可能迅速擴大。報告亦強調，「封鎖不僅難以作為入侵的前奏，更將迫使周邊國家提高警戒，並可能導致中國提前喪失部分戰力資產」。

CSIS報告提到，台灣高度依賴進口能源，根據美國國際貿易署（International Trade Administration）資料，進口比例高達98%。中國近年軍演也頻頻鎖定台灣能源設施。

面對可能封鎖，報告指出，美方難以複製對烏克蘭的支援模式，即援助軍火彈藥。報告寫道：「所謂『烏克蘭戰略』（Ukraine strategy）雖具吸引力，但對台灣而言不足，因為其需求量過大，而多數情境中，中國封鎖也更為緊密。」

報告直言，若中國全面動武，美國唯有2種選擇：一是坐視台灣在中國條件下投降，二是直接介入戰爭。一旦美方出手，儘管補給船隊能成功抵台，但代價極為沉重。

為降低衝突風險，報告建議，「美台應預先設計具備創意的外交方案」，讓北京有「下台階」可宣稱勝利、解除封鎖，卻無需獲得實質讓步。

此外，也應強化台灣能源基礎建設，並制定美國在封鎖情境中協助台灣的緊急應變計畫，因為單憑台灣難以抵擋中國長期壓力。

報告也建議，台灣應考慮建立自己的商船船隊，以突破封鎖，因在危機情境下，民間航運公司可能無法承擔風險。

美國 風險 北京

延伸閱讀

北市18名選手國際少年運動會拼奪牌 與各國好手互動合照展現運動外交

新光人壽推出網路投保服務 涵蓋4種方案 最低保費每日不到3元

北京對巴西咖啡開大門

美稱稀土談判有進展 北京仍管制軍用磁材

相關新聞

美智庫公布北京鎖台兵推！建議美台預設創意外交方案讓對岸可宣稱勝利

南華早報5日報導，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）7月31日發表兵推報告指出，若北京對台灣實施封鎖，台灣將在短...

AJT勇鷹高教機高雄上空震撼衝場 空軍雷虎小組傳承交接

空軍雷虎特技小組今天在岡山基地正式將AT-3自強教練機換裝為AJT勇鷹高級教練機，已作為表演機服役37年的AT-3機型光...

AT-3雷虎最後一舞 勇鷹接棒展現新一代機性能

空軍雷虎特技小組今天正式舉行機種交接典禮，由已經服役37年的AT-3「自強號」教練機交接給新一代的AJT勇鷹高教機，兩型...

雷虎小組告別AT-3 「國機國造」勇鷹高教機接棒衝場

空軍上午在高雄岡山基地舉辦「雷虎小組傳承交接典禮暨勇鷹高教機噴煙性能展示」，由空軍司令鄭榮豐上將主持，邀請歷任校長、雷虎...

烏克蘭學者指漢光演習像表演 國防部：對國軍官兵不公平

美國「外交家」雜誌4日專文指出，今年「漢光41號」不僅像表演，且暴露台灣在民防韌性上的不足。國防部表示「漢光41號」演習...

出席凱達格蘭論壇 賴總統喊明年國防預算達GDP3%以上

賴清德總統今（5日）在凱達格蘭論壇開幕式以英文發表演說，稱今年論壇聚焦的印太區域安全、民主陣營的全社會防衛策略及經濟、科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。