美智庫公布北京鎖台兵推！建議美台預設創意外交方案讓對岸可宣稱勝利

南華早報5日報導，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）7月31日發表兵推報告指出，若北京對台灣實施封鎖，台灣將在短時間內面臨嚴重能源危機，其中天然氣儲備僅可撐10天、煤炭約7周、石油則約20周。報告也警告，此類封鎖行動恐迅速升高為區域甚至全球性衝突，包括美軍直接發射飛彈攻擊中國大陸本土，中國則回擊關島與日本。

該報告作者分析26種台海兵棋推演情境，評估北京對台採取封鎖戰略的影響與風險。

報告直言，封鎖台灣對中國而言並非「低成本、低風險」選項，因為大多數情境都將造成高傷亡，且可能演變為美中軍事對抗。

報告指出，在2種「最大升級情境」中，美國軍方將介入，發射飛彈攻擊中國本土，而中國則回擊關島與日本，衝突可能迅速擴大。報告亦強調，「封鎖不僅難以作為入侵的前奏，更將迫使周邊國家提高警戒，並可能導致中國提前喪失部分戰力資產」。

CSIS報告提到，台灣高度依賴進口能源，根據美國國際貿易署（International Trade Administration）資料，進口比例高達98%。中國近年軍演也頻頻鎖定台灣能源設施。

面對可能封鎖，報告指出，美方難以複製對烏克蘭的支援模式，即援助軍火彈藥。報告寫道：「所謂『烏克蘭戰略』（Ukraine strategy）雖具吸引力，但對台灣而言不足，因為其需求量過大，而多數情境中，中國封鎖也更為緊密。」

報告直言，若中國全面動武，美國唯有2種選擇：一是坐視台灣在中國條件下投降，二是直接介入戰爭。一旦美方出手，儘管補給船隊能成功抵台，但代價極為沉重。

為降低衝突風險，報告建議，「美台應預先設計具備創意的外交方案」，讓北京有「下台階」可宣稱勝利、解除封鎖，卻無需獲得實質讓步。

此外，也應強化台灣能源基礎建設，並制定美國在封鎖情境中協助台灣的緊急應變計畫，因為單憑台灣難以抵擋中國長期壓力。

報告也建議，台灣應考慮建立自己的商船船隊，以突破封鎖，因在危機情境下，民間航運公司可能無法承擔風險。