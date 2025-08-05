烏克蘭學者指漢光演習像表演 國防部：對國軍官兵不公平

美國「外交家」雜誌4日專文指出，今年「漢光41號」不僅像表演，且暴露台灣在民防韌性上的不足。國防部表示「漢光41號」演習依「實兵、實地、實時、實裝」要求，貼近實戰景況進行演練，國軍官兵在操演中已展現顯著進步；以「表演」負面解讀，對戮力戰備訓練之國軍官兵並不公平。

美國「外交家」雜誌4日以「台灣民間社會尚未做好戰爭準備」為題的專文寫道，國際社會常將台灣與烏克蘭相提並論，但有個明顯差異是台灣民間社會在心理與制度層面都還沒做好戰爭準備，並指漢光41號演習雖擴大規模、納入平民演練，但整體民防仍偏向表演性質。

國防部今發出新聞稿指出，今年「漢光41號」演習，以實戰角度設計演習想定及輔助狀況，依「實兵、實地、實時、實裝」要求，貼近實戰景況，進行各項演練。國軍官兵在長時程、高強度操演中，已展現顯著進步，並獲各界肯定；將藉訓後回顧機制，不斷檢討策進，提升備戰效能。

另針對「城鎮韌性演習」，國防部表示，此項演習今年首度整合「全民防衛動員、防空、關鍵基礎設施防護」等演練，期強化地方政府對緊急事件的應變能力，建立國人「有準備、更安全」的觀念。後續將奠基於所獲經驗，持續強化軍民整合協調機制，提升整體運作效能，精進全社會防衛韌性。

國防部表示，樂見國際學者關心我國之防衛力量整建，並提出建言。國防部將納為建軍備戰參考、持續精進；惟亦籲請國內媒體，勿以「表演」負面解讀，不但扭曲原意，對戮力戰備訓練之國軍官兵，亦不公平。