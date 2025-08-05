賴總統推五大信賴產業升級 明年國防預算 GDP3%以上

賴清德總統5日出席「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話開幕」，會中他以全英文致詞。他表示，明年的國防預算，將達到GDP3%以上的目標；台灣也會繼續強化經濟韌性，並推動包括半導體、人工智慧（AI）、軍工、安控與次世代通訊等「五大信賴產業」的升級。

活動與會者包括：英國前首相強生、法國國民議會前議長戴扈傑、遠景基金會陳唐山董事長、外交部林佳龍部長，及來自各國的專家學者。

賴總統表示，凱達格蘭論壇已經邁入第9屆，每一年，世界各國的政要和專家學者，都一起在這個重要平台上，針對印太區域安全的各個面向，交流對話。他代表台灣人民，誠摯歡迎和感謝各位貴賓共襄盛舉。

賴總統指出，今年的論壇，聚焦三大主題：印太區域安全、民主陣營的全社會防衛策略，以及經濟、科技與產業外交的戰略整合。這三大主題，和台灣的國家發展方向緊密相連，透過今年的論壇，台灣會與全球的民主夥伴，凝聚更大的共識，一起讓印太更安全、讓世界更繁榮。

賴總統提到，過去一年，國際局勢動盪不已，俄烏戰爭未停、中東衝突加劇，而中國在台海、東海與南海的軍事行動，都讓以規則為基礎的國際秩序，面臨前所未有的挑戰。

他強調，在威權主義的持續擴張下，民主國家更必須團結在一起，共同捍衛民主與自由的價值。台灣位處第一島鏈的關鍵位置，是印太和平穩定的重要支點。

賴總統說，他上任後，積極落實「和平四大支柱行動方案」，包括強化國防力量，建構經濟安全，展現穩定而有原則的兩岸關係領導能力，以及推動價值外交。我方會維持現狀，確保台海和平穩定，同時持續深化與其他民主國家的夥伴關係，推動全球繁榮發展。

賴總統表示，台灣正積極強化全社會防衛韌性。今年首次將一年一度在七月份進行的漢光演習，與新合併的「城鎮韌性演習」，一同定名為「國家團結月」。除了擴大民眾參與演練，也透過軍民協力，驗證全國各地、各單位在面對極端情境時的應變能力。

賴總統指出，同時將持續推動國防改革，並且投入更多的資源，明年的國防預算，將達到GDP3%以上的目標，來提升台灣自我防衛能力。

他說，台灣也會繼續強化經濟韌性，穩健促進經濟安全，除了持續深化與各國之間的經貿合作，也推動包括半導體、人工智慧（AI）、軍工、安控與次世代通訊等「五大信賴產業」的升級。

因為經濟是國力的基礎，也是民主的後盾，他相信，民主國家攜手打造更強韌的民主供應鏈，就能讓經濟更繁榮、民主更深化。

賴總統也說，在這動盪的世界中，台灣站在威權主義威脅的第一線，也是全球民主防線的最前緣；大家深刻理解和平的可貴，也明白台海和平不是區域的議題，而是全球經濟與安全穩定的共同責任。

他提到，身為國際社會負責任的一員，台灣會與全球的民主國家，共同面對挑戰，維護以規則為基礎的國際秩序，以實力捍衛和平，守護得來不易的民主與自由生活。