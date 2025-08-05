國防部：官兵歷經漢光高強度長時程演訓 已顯著進步

國防部今天表示，國軍官兵在漢光41號長時程、高強度操演中，已展現顯著進步，並獲各界肯定。國防部呼籲媒體勿以「表演」負面解讀，不但扭曲原意，對戮力戰備訓練的國軍官兵，並不公平。

國防部上午發布新聞稿指出，今年「漢光41號」演習，以實戰角度設計演習想定及輔助狀況，依「實兵、實地、實時、實裝」要求，貼近實戰景況，進行各項演練。國軍官兵在長時程、高強度操演中，已展現顯著進步，並獲各界肯定；將藉訓後回顧機制，不斷檢討策進，提升備戰效能。

另針對「城鎮韌性演習」，國防部表示，此項演習今年首度整合「全民防衛動員、防空、關鍵基礎設施防護」等演練，期強化地方政府對緊急事件的應變能力，建立民眾「有準備、更安全」的觀念，後續將奠基於所獲經驗，持續強化軍民整合協調機制，提升整體運作效能，精進全社會防衛韌性。

國防部提到，樂見國際學者關心台灣的防衛力量整建，並提出建言。國防部將納為建軍備戰參考、持續精進；但也籲國內媒體勿以「表演」負面解讀，不但扭曲原意，對戮力戰備訓練的國軍官兵，亦不公平。