出席凱達格蘭論壇 賴總統喊明年國防預算達GDP3%以上
賴清德總統今（5日）在凱達格蘭論壇開幕式以英文發表演說，稱今年論壇聚焦的印太區域安全、民主陣營的全社會防衛策略及經濟、科技與產業外交的戰略整合，與台灣國家發展方向緊密相連；他提到剛結束的漢光演習，以及持續推動的國防改革，稱明年國防預算將達GDP3%以上，提升台灣的自我防衛能力。
賴總統指出，過去一年的國際局勢動盪，俄烏戰爭不停，中東衝突加劇，而中國在台海、東海與南海的軍事行動，都讓以規則為基礎的國際秩序面臨前所未有的挑戰；在威權主義擴張下，民主國家要團結一致捍衛民主自由價值，台灣位處第一島鏈要津，是印太和平穩定的重要支點。
賴總統重申自己的「和平四大支柱行動方案」，包含強化國防力量、建構經濟安全、展現穩定而有原則的兩岸關係領導力，並推動價值外交；「我們會維持現狀，確保台海和平穩定，同時，我方會持續深化與其他民主國家的夥伴關係，推動全球繁榮發展。」
今年度漢光演習甫落幕，賴總統說，除了擴大民眾參與，也透過軍民協力驗證對極端情境的應變能力；此外，台灣持續推動國防改革，並且投入更多的資源，明年的國防預算將達到GDP3%以上的目標，以提升自我防衛能力。
賴總統提到強化經濟韌性，對外深化與各國的經貿合作，對內推動包括半導體、人工智慧（AI）、軍工、安控與次世代通訊等「五大信賴產業」的升級；民主國家攜手打造更強韌的民主供應鏈，就能繁榮經濟並深化民主。
賴總統呼籲，台海和平不單是區域議題，而是全球經濟與安全穩定的共同責任；台灣身處威權主義威脅的第一線，也是全球民主防線的最前緣，台灣會與全球的民主國家，共同面對挑戰，維護以規則為基礎的國際秩序，以實力捍衛和平，守護得來不易的民主與自由生活。
賴總統演說後隨即離場，他兩度與參與論壇的英國前首相強生（Boris Johnson）等人致意。
