快訊

學壽司郎登陸搶市 日本藏壽司「虧到收攤」被誰打敗？

公共化幼兒園補助80億變500億卻未進步 恐成育兒陷阱

免費貼圖7款！「今日已打烊」喊話工作累累 這一款有老哏「笑死」可用

聽新聞
0:00 / 0:00

出席凱達格蘭論壇 賴總統喊明年國防預算達GDP3%以上

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
賴清德總統今（5日）在凱達格蘭論壇開幕式以英文發表演說，稱明年國防預算將達GDP3%以上，提升台灣的自我防衛能力。記者曾學仁／攝影
賴清德總統今（5日）在凱達格蘭論壇開幕式以英文發表演說，稱明年國防預算將達GDP3%以上，提升台灣的自我防衛能力。記者曾學仁／攝影

賴清德總統今（5日）在凱達格蘭論壇開幕式以英文發表演說，稱今年論壇聚焦的印太區域安全、民主陣營的全社會防衛策略及經濟、科技與產業外交的戰略整合，與台灣國家發展方向緊密相連；他提到剛結束的漢光演習，以及持續推動的國防改革，稱明年國防預算將達GDP3%以上，提升台灣的自我防衛能力。

賴總統指出，過去一年的國際局勢動盪，俄烏戰爭不停，中東衝突加劇，而中國在台海、東海與南海的軍事行動，都讓以規則為基礎的國際秩序面臨前所未有的挑戰；在威權主義擴張下，民主國家要團結一致捍衛民主自由價值，台灣位處第一島鏈要津，是印太和平穩定的重要支點。

賴總統重申自己的「和平四大支柱行動方案」，包含強化國防力量、建構經濟安全、展現穩定而有原則的兩岸關係領導力，並推動價值外交；「我們會維持現狀，確保台海和平穩定，同時，我方會持續深化與其他民主國家的夥伴關係，推動全球繁榮發展。」

今年度漢光演習甫落幕，賴總統說，除了擴大民眾參與，也透過軍民協力驗證對極端情境的應變能力；此外，台灣持續推動國防改革，並且投入更多的資源，明年的國防預算將達到GDP3%以上的目標，以提升自我防衛能力。

賴總統提到強化經濟韌性，對外深化與各國的經貿合作，對內推動包括半導體、人工智慧（AI）、軍工、安控與次世代通訊等「五大信賴產業」的升級；民主國家攜手打造更強韌的民主供應鏈，就能繁榮經濟並深化民主。

賴總統呼籲，台海和平不單是區域議題，而是全球經濟與安全穩定的共同責任；台灣身處威權主義威脅的第一線，也是全球民主防線的最前緣，台灣會與全球的民主國家，共同面對挑戰，維護以規則為基礎的國際秩序，以實力捍衛和平，守護得來不易的民主與自由生活。

賴總統演說後隨即離場，他兩度與參與論壇的英國前首相強生（Boris Johnson）等人致意。

英國前首相強生訪台，上午出席外交部舉辦的「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」，與賴清德總統等人互動。記者曾學仁／攝影
英國前首相強生訪台，上午出席外交部舉辦的「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」，與賴清德總統等人互動。記者曾學仁／攝影

賴清德 國防預算 漢光演習

延伸閱讀

冷戰陰影再起？川普出動核潛艦3天後俄方回應：停止履行中程飛彈條約

罷團辱罵選民低智商 國民黨批：賴總統不制止「還堅與罷團同行」

國民黨：賴總統與罷團同行製造仇恨 讓台灣民主墜入極端風險

挺罷網紅內鬨…藍酸賴總統「與納粹同行」 民進黨駁惡意連結

相關新聞

內政部擬縮短僑民役男徵兵期限 返國滿183天就要服役

兵役制度再有調整，內政部近日預告修法，將僑民役男居住期限屆滿1年的徵兵處理原則，修正為183日，並刪除華僑回國投資得暫緩...

漢光41號演習華麗後備動員 一張表看透「為演而先召」

國軍漢光41號演習，國防部向立法院提出報告，但與實際操作比對，可見為演而先召的問題。是否出現「形式主義」？若按實際情況推演，7月12日中午漢光教召報到，後備軍人才獲令開始往部隊移動報到。實際上，後備軍人6月陸續已接獲後備指揮部通知，提早在7月4日就入營報到，等候9日演習開始。 為何有這樣的時間差？這和「原兵歸原位」又有什麼關係？

喊「光輝的823」 卓榮泰：感念國軍不是一時衝動

閣揆卓榮泰今天與國防部長顧立雄今天主持軍人節敬軍記者會，卓榮泰說，對國軍弟兄的感念不是一時衝動，持續進行下去，希望9月成...

太平島神秘工程發功 攔阻漂沙固定擴大島嶼面積

南沙太平島2016年間被外界發現在西北側灘岸興建四爪巨型消波塊的神秘工程，國防部曾公開認證其為機密工程。按Google ...

台海86海戰 台東4烈士家屬今上香祭祀 祈求不要戰爭

1965年東山島外爆發我國海軍艦艇和共軍海戰，2艘艦艇遭擊沈，死亡170多名軍士官，史稱86海戰，如今過了60年，其中有...

賴政府被指與川普漸行漸遠 顧立雄駁：說法有失公允

美國國務院前資深顧問惠頓近期投書，質疑民進黨政府一連串政策讓台灣與美國總統川普漸行漸遠，國防部長顧立雄今天質疑「這個說法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。