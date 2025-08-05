快訊

太扯！趙露思重病被當中邪 爆經紀公司軟禁酒店「找大師驅魔」

太陽終於重返高雄 桃源區公所號召農用搬運車挺進孤島部落

想去美國？美簽新規：特定國家旅客入境須繳最高45萬元保證金

美國會最新報告：美台低調軍事合作似有擴大趨勢

中央社／ 華盛頓4日專電

美國會研究處7月底發布報告，爬梳近年對台軍援。報告指出，美台安全合作包括在美國和台灣的訓練，雖然大多未公開，但似有擴大趨勢；台灣自2023年起參與美國「國際軍事暨訓練」計畫，強化兩軍聯合行動能力。

根據這份「台灣：防衛軍事議題」（Taiwan:Defense and Military Issues）報告，美國對台軍售一向是美國對台灣國防能力最具體的貢獻，其中大多數透過「外國軍事銷售制」（Foreign Military Sales，FMS）。

從2015年到2025年，行政部門向國會通報對台灣提供的FMS總額超過280億美元（約新台幣8372億元）。

報告指出，除了「外國軍事銷售制」計畫外，第117屆國會（會期為2021年1月至2023年1月）還通過「台灣增強韌性法案」（Taiwan Enhanced Resilience Act），授權為對台軍售提供新途徑。

「台灣增強韌性法」首次將「總統撥款權」（Presidential Drawdown Authority，PDA）擴及台灣，授權直接由美國國防部庫存提供台灣防衛物資與服務，以回應國會對FMS交付時程過長的疑慮。

美國國會研究處（Congressional Research Service）表示，「台灣增強韌性法」上路以來，行政部門已宣布3項對台PDA計劃，總額達15億美元。

這項法令同時首次為台灣提供「外國軍事融資」（Foreign Military Financing，FMF），可用於購買美國武器的貸款或補助。此後，國會也已相應撥款，向台灣提供軍事援助。

美台安全合作方面，報告指出，這似有擴大趨勢，並提到台灣參與的「國際軍事暨訓練」（IMET）計畫。美國行政部門依據2023財政年度撥款法，與台灣建立IMET，強化兩軍戰力互通性及聯合行動的能力。

IMET涉台的公開資料不多，時任美國國務院政軍局副助理國務卿芮斯尼克（Mira Resnick）2023年曾對國會表示，台灣參與IMET，能讓其在美國國防部整個教育體系中享有大幅折扣。

「我們估計，提供IMET將可為台灣每年節省數百萬美元，這些資金可重新分配並再投資於其國防預算中。」

長期研究台灣及兩岸議題的美國學者善學（Thomas Shattuck）去年於華府智庫全球台灣研究中心（Global Taiwan Institute，GTI）網站發文寫道，IMET計畫使台灣軍官能與其他國際夥伴一起在美國受訓。

台灣已啟動多項強化軍事備戰的措施並增加國防預算，美國國會研究處估算，自2019年至2023年，台灣國防預算平均每年成長近5%。2024年，台灣約將國內生產毛額（GDP）的2.5%用於國防；台灣總統也表示，打算在今年將軍費提高至GDP3%以上。

報告指出，台灣在實現國防目標時面臨國內挑戰，政策制定者對如何最有效嚇阻中國動武的意見不一。雖然台灣兩大政黨皆表示支持增加國防投資，但今年行政部門與在野黨控制的立法院對預算之爭，加深部分人士對台灣能否確保充足國防資金的疑慮。

此外，台灣軍隊在招募、訓練與留用人員方面遇到困難，一些觀察人士則認為民防準備不足，能源、糧食、水資源、通訊及其他基礎設施也易受外部破壞。

「在社會層面，目前尚不清楚台灣人民在兩岸戰爭下願意或能夠承受何種經濟安全、人身安全和生命安全等代價。」

美國國會研究處隸屬國會圖書館，為國會議員、國會委員會及幕僚提供客觀、中立甚至機密的研究、分析與政策建議。

對台 美國國防 國防預算

延伸閱讀

AI軍功飆股Palantir單季營收首達10億美元 年比大增48%

巴西總統否認挑釁美國 續尋非美元貿易方案

鴻海美國AI投資串聯台積電、輝達 打造鐵三角

大馬拚降稅 斥資2,400億美元加碼投資美國

相關新聞

軍事迷資歷比鐵路人更久 揭台鐵前董事長杜微隱藏愛好

今年3月台鐵前董事長杜微提前退休，6月9日鐵路節前夕，他推出著作《台鐵之戀》，歷數台鐵40年從基層到最高位的甘苦談。出身軍人子弟的杜微，學生時期已經是民間軍事雜誌的寫手，作為軍事迷的資歷，比擔任鐵路人更久。...

雷虎小組今換裝新機 AT-3服役37年 一度計畫赴中東演出

空軍雷虎特技小組由AT-3教練機換裝為勇鷹機，今天將正式舉行交接典禮。雷虎小組使用AT-3作為表演機至今已將近37年，期...

軍事專家透露：海鯤艦光電潛望鏡 是向美方借的

國造潛艦原型艦海鯤號使用的光電潛望鏡，先前傳出交貨延遲，影響工程進度。旅美「台海安全研析中心」主任梅復興透露，由於承造潛望鏡的美商Ｌ３公司的下包商出現問題，導致我方訂購的潛望鏡嚴重延遲，美方為此先借了一具現貨給我國代用。至於這具代用潛望鏡是否已裝上海鯤艦進行海測，外界不得而知。

烏克蘭學者：漢光民防演練像表演 台民間未做好戰爭準備

美國「外交家」雜誌四日以「台灣民間社會尚未做好戰爭準備」為題的專文寫道，國際社會常將台灣與烏克蘭相提並論，但有個明顯差異是台灣民間社會在心理與制度層面都還沒做好戰爭準備。

空軍：地面管制雷達符國際規範 傳危飛安並非事實

媒體報導，空軍新採購的地面管制雷達（GCA）規格標準比20年前還低，恐增飛安風險。空軍今天強調，雷達符合國際要求規範，並...

無人機「獨角獸」創辦人訪台演講 中科院長率隊聆聽

美國無人機新創公司Anduril Industries創辦人帕默‧拉奇（Palmer Luckey）今（4）日訪台，並在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。