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雷虎小組今換裝新機 AT-3服役37年 一度計畫赴中東演出

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
空軍雷虎特技小組從民國77年11月起，由空軍官校飛行教官接手並且換裝AT-3「自強」號教練機，一直使用至今。圖為2024年嘉義基地開放，雷虎小組最後一次駕駛AT-3教練機的特技表演。記者曾原信／攝影
空軍雷虎特技小組從民國77年11月起，由空軍官校飛行教官接手並且換裝AT-3「自強」號教練機，一直使用至今。圖為2024年嘉義基地開放，雷虎小組最後一次駕駛AT-3教練機的特技表演。記者曾原信／攝影

空軍雷虎特技小組由AT-3教練機換裝為勇鷹機，今天將正式舉行交接典禮。雷虎小組使用AT-3作為表演機至今已將近37年，期間曾一度受邀計畫前往中東並在杜拜航空展中演出，不過可惜因航程遙遠及國際情勢複雜等因素，終究沒有成行。

空軍官校從民國77年11月起由台南443聯隊手中接下雷虎小組特技演出的任務，將表演機種從F-5E換裝為AT-3教練機並一直使用至今，原訂在7月29日舉行交接儀式，但因南部天候不穩而延期。據了解，雷虎小組此次採全面換血，由已經完成換裝勇鷹機的飛行員接替表演任務，換裝新機的雷虎小組，預計將在今年國慶大會中亮相。

雷虎小組最初創立於民國42年，初期由台南第一大隊的戰鬥機飛行員在作戰任務空檔自行籌組練習，在冷戰時代曾出訪菲律賓、美國、越南等國，並以首創的9機、12機編隊特技而馳名國際；不過隨著中華民國的外交處境及軍方政策改變，雷虎小組的編組和演出也逐漸限縮，僅限在國內各重大慶典上表演。

不過據小組成員回憶，在雷虎第12任領隊陳文盛上校任內，杜拜航展曾有意邀請雷虎小組前往演出；空軍總部對此也十分重視，準備完整的航行計畫，將AT-3從岡山起飛後，沿途經過東南亞國家，何處可過境加油等項目都詳細規劃，甚至由AT-3繞著台灣飛了3圈來測試航程。

最後結論，AT-3掛滿油箱並於中途停留3站才能到達杜拜。然而由於實際路程上沒有友邦國家提供落地支援，加上國際情勢複雜，全案終究沒有成行。

另一方面，韓國空軍「黑鷹特技小組」多次往返東南亞參加航展並過境高雄小港機場，也曾私下與雷虎小組成員交流互動，雷虎第16任領隊王維楨上校曾坦言，出國演出包括跨國長途飛行、落地加油補給、備降場的選擇等，都是不簡單的事，值得雷虎小組參考。

此外，雷虎小組從創立之初都是以任務編組型態，調集戰鬥部隊飛官或空軍官校飛行教官來擔任表演任務；並非正式編制，缺乏固定的行政支援和機務後勤，一直是雷虎小組與各國特技表演小組最大的差異。

空軍雷虎特技小組從民國77年11月起，由空軍官校飛行教官接手並且換裝AT-3「自強」號教練機，一直使用至今。記者曾原信／攝影
空軍雷虎特技小組從民國77年11月起，由空軍官校飛行教官接手並且換裝AT-3「自強」號教練機，一直使用至今。記者曾原信／攝影
空軍雷虎特技小組從民國77年11月起，由空軍官校飛行教官接手並且換裝AT-3「自強」號教練機，一直使用至今。記者李人岳／攝影
空軍雷虎特技小組從民國77年11月起，由空軍官校飛行教官接手並且換裝AT-3「自強」號教練機，一直使用至今。記者李人岳／攝影

AT-3 杜拜 空軍官校

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