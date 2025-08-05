雷虎小組今換裝新機 AT-3服役37年 一度計畫赴中東演出

空軍雷虎特技小組由AT-3教練機換裝為勇鷹機，今天將正式舉行交接典禮。雷虎小組使用AT-3作為表演機至今已將近37年，期間曾一度受邀計畫前往中東並在杜拜航空展中演出，不過可惜因航程遙遠及國際情勢複雜等因素，終究沒有成行。

空軍官校從民國77年11月起由台南443聯隊手中接下雷虎小組特技演出的任務，將表演機種從F-5E換裝為AT-3教練機並一直使用至今，原訂在7月29日舉行交接儀式，但因南部天候不穩而延期。據了解，雷虎小組此次採全面換血，由已經完成換裝勇鷹機的飛行員接替表演任務，換裝新機的雷虎小組，預計將在今年國慶大會中亮相。

雷虎小組最初創立於民國42年，初期由台南第一大隊的戰鬥機飛行員在作戰任務空檔自行籌組練習，在冷戰時代曾出訪菲律賓、美國、越南等國，並以首創的9機、12機編隊特技而馳名國際；不過隨著中華民國的外交處境及軍方政策改變，雷虎小組的編組和演出也逐漸限縮，僅限在國內各重大慶典上表演。

不過據小組成員回憶，在雷虎第12任領隊陳文盛上校任內，杜拜航展曾有意邀請雷虎小組前往演出；空軍總部對此也十分重視，準備完整的航行計畫，將AT-3從岡山起飛後，沿途經過東南亞國家，何處可過境加油等項目都詳細規劃，甚至由AT-3繞著台灣飛了3圈來測試航程。

最後結論，AT-3掛滿油箱並於中途停留3站才能到達杜拜。然而由於實際路程上沒有友邦國家提供落地支援，加上國際情勢複雜，全案終究沒有成行。

另一方面，韓國空軍「黑鷹特技小組」多次往返東南亞參加航展並過境高雄小港機場，也曾私下與雷虎小組成員交流互動，雷虎第16任領隊王維楨上校曾坦言，出國演出包括跨國長途飛行、落地加油補給、備降場的選擇等，都是不簡單的事，值得雷虎小組參考。