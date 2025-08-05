軍事專家透露：海鯤光電潛望鏡 是向美方借的

國造潛艦原型艦海鯤號使用的光電潛望鏡，先前傳出交貨延遲，影響工程進度。旅美「台海安全研析中心」主任梅復興透露，由於承造潛望鏡的美商Ｌ３公司的下包商出現問題，導致我方訂購的潛望鏡嚴重延遲，美方為此先借了一具現貨給我國代用。至於這具代用潛望鏡是否已裝上海鯤艦進行海測，外界不得而知。

軍用潛艦通常裝有兩具潛望鏡，海鯤艦設計為求穩妥，採取折衷方式，保留一具光學潛望鏡，另一具則用光電。光電潛望鏡的型號為Ｌ３公司的Model 86，是美軍維吉尼亞級潛艦所用AN/BVS-1潛望鏡之出口型。這具潛望鏡遲遲無法交貨，是拖延海鯤進度的原因之一，先前負責潛艦的國安會諮委黃曙光，曾特別去函Ｌ３公司催促進度。

梅復興指出，真正嚴重的問題是：就算這套光電潛望鏡通過測試，未來正式的潛望鏡交付後，是否得拆換重測？台船、海軍或國防部，迄今都未對外界說明。