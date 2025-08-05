烏克蘭學者：漢光民防演練像表演 台民間未做好戰爭準備

美國「外交家」雜誌四日以「台灣民間社會尚未做好戰爭準備」為題的專文寫道，國際社會常將台灣與烏克蘭相提並論，但有個明顯差異是台灣民間社會在心理與制度層面都還沒做好戰爭準備。

該專文兩位作者均為烏克蘭國家科學院研究員，分別是狄馬（Dmytro Burtsev）及戈洛德（Vita Golod）。

七月結束的漢光四十一號演習雖擴大規模、納入平民演練，但整體民防仍偏向表演性質，且防衛態勢過度依賴美國在台灣關係法下的對台支援。一旦台海爆發衝突，台灣恐難以及時獲得實質支援。

在這次漢光演習前，該演習從未系統性納入一般民眾。即使後備訓練擴大，民眾大多仍是觀眾而非實際參與者。

這反映出更根本的問題，即許多台灣人仍難以想像戰爭。多年的和平繁榮弱化了危機感，相較於烏克蘭人在二○二一年就已接受遭俄羅斯入侵的風險恐成真，台灣社會與戰爭間仍在心理上保持距離。台灣的國族認同多半建構在文化與生活方式，而非攸關存亡的政治意識。

台灣當前的防衛態勢過度仰賴台灣關係法下美國支援，然而一旦發生危機，外援恐因法律模糊、政治分歧或顧慮衝突升級而延遲到來。

更嚴峻的是北京恐以非戰爭的名義發動閃電戰突襲，屆時台北恐僅有數小時反應時間，若台灣人民仍未動員起來，再多軍備也是無濟於事。