空軍：地面管制雷達符國際規範 傳危飛安並非事實

媒體報導，空軍新採購的地面管制雷達（GCA）規格標準比20年前還低，恐增飛安風險。空軍今天強調，雷達符合國際要求規範，並無商規、軍規差異，媒體報導內容並非事實，呼籲勿誤導視聽。

網路媒體「信傳媒」報導指出，空軍機場的地面管制雷達（GCA）因老舊近期開標採購，規格不但非軍規且還比20年前的標準更低，此舉恐將嚴重影響飛行員在惡劣天候或夜間進場時的雷達引導效率，增加飛安風險。

空軍司令部晚間發布新聞稿指出，因地面管制雷達（GCA）系統裝備已屆壽期，空軍依據國際民航組織（FAA及ICAO）制定的「精確進場雷達」（PAR）需求規格，依廠商履約能力、功性能、整體後勤支援及價格等項次，綜合評選出優勝廠商，以公開招標、最有利標方式辦理購案。

空軍說明，該案採購的精確進場雷達，採方位角20度（含）以上、俯仰角7度（含）以上規格，符合國際要求規範，並無商規、軍規差異。因此，各廠商只要符合國際民航組織規範的規格標準，均可參與投標。

空軍強調，全案秉持專業安全審慎原則，辦理招標採購。媒體報導有關「增加惡劣天候與夜間飛安風險」內容並非事實，籲請善盡社會責任，勿誤導視聽。