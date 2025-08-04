無人機「獨角獸」創辦人訪台演講 中科院長率隊聆聽

美國無人機新創公司Anduril Industries創辦人帕默‧拉奇（Palmer Luckey）今（4）日訪台，並在台灣人工智慧學校舉辦的「威懾、科技與防衛台灣」專題論壇中發表演說，介紹AI指管平台、無人機應用及人工智慧對戰場態勢感知的影響。不過會場外也出現抗議聲音，數名台大學生舉牌抗議，藉以哈衝突與人權問題為由，反對「軍火商進入台大校園」。

帕默‧拉奇在簡報一開始即主動回應，提及自己早年創辦虛擬實境裝置Oculus的經歷，表示「有些學生只記得我現在製造的是國防武器，卻忘了我過去是開發遊戲硬體的人」，語帶遺憾，也反映出AI科技跨足軍事領域後，在民主社會引發的不同觀點。

帕默‧拉奇於2014年將Oculus出售給Meta（原Facebook）後，2017年轉戰國防科技領域，創立Anduril，強調以軟體定義武器系統，主打快速部署、自動化決策與感知整合，並將科技新創公司的產業結構導入軍工產業，撼動美國五大軍工集團（波音、洛馬、雷神、諾斯洛普‧格魯曼、通用動力）長期稱霸的局面，現已成為美軍戰術級無人載具與C4ISR系統的重要供應商。此外，陸軍2024年以「獵鶚專案」，向美採購遊蕩彈藥，共分為「人員殺傷型」與「反裝甲型」，其中「反裝甲型」由美方批准軍售的291架Anduril Altus 600M-V，依照軍售交付期程，預料近日將會到貨。

據報導，中山科學研究院日前已與Anduril簽署合作備忘錄（MOU），雙方後續將針對開源AI指管平台Lattice與國軍新一代數位戰場整合系統（即「銳指系統」）展開合作評估。今日中科院院長李世強亦率航空所、電子系統相關單位主管出席聆聽，顯示中科院對於AI軍事應用的前瞻布局已有高度戰略考量。不過，帕默‧拉奇本次演說內容，主要聚焦於個人創業歷程分享、俄烏戰爭對無人機戰略的啟發、台灣軍工產業的轉型契機，以及「去紅供應鏈」的相關觀點。會中也提及美製無人機可採「商售」模式輸出至台灣，後續再由國內業者加裝彈藥模組以轉化為軍事用途，藉此改善傳統FMS（對外軍售）模式交期冗長的問題，內容與國防部近期公告將採購總價逾500億元，共5款近5萬架的無人機標案，時間點上巧合，引發關注。

至於中科院與Anduril所簽署MOU的後續合作，帕默．拉奇並未詳細說明Lattice平台如何實質導入國軍現有的C4ISR架構，或將如何協助銳指系統優化整合。中科院內部對Lattice的資料融合、自主任務分配與跨域指管潛力雖高度關注，但相關細節仍有待雙方進一步實質磋商與技術評估。