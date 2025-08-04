藍委嗆砍國土韌性預算 綠：別再傷害國軍與海巡

國民黨立委陳玉珍表示，國民黨團擬將國土安全韌性1500億元部分換成普發現金財源。民進黨今天說，當初藍綠白共同通過國土韌性預算，如今竟意圖刪除國防與海巡預算，國民黨選後翻桌、秋後算帳搞報復，呼籲國民黨莫傷害國軍與海巡。

民進黨發言人吳崢、韓瑩今天召開「秋後算帳砍預算？國民黨又想打壓海巡國防！」記者會。

吳崢說，國防部及海巡署迫切需要1500億元預算，包括國防部建構國軍基礎設施、整建庫儲設施、建立飲用水供油電備援等措施，維持第一線戰場的防衛能力；海巡署所建構周邊海域安全監測系統、配置全島熱顯像儀等設施，用於偵蒐海上小目標侵擾，為爭取長時間滯空偵蒐能力，規劃各式無人載具，因應中國灰色地帶戰術襲擾及威脅，建構防衛量能戍衛海疆。

吳崢表示，海委會主委管碧玲日前表示，海巡署已陷入賒帳窘境，短差尾款只能請求船廠允許「賒帳交船」，甚至無端讓業者承受鉅額利息損失，如此窘境，令人不忍卒睹。呼籲國人共同支持國防部及海巡預算經費，別把已三讀通過預算收回，傷害守衛國土第一線人員。

韓瑩指出，國民黨與民眾黨立委在7月26日投票前，口口聲聲支持國防；投票過後，卻立場大變，企圖刪減該筆預算。

她說，日前，正值台美貿易關稅談判之際，國民黨立委陳玉珍提出「離島建設條例」，引發社會強烈質疑台灣將淪為中國「洗產地」、協助其規避關稅的幫兇。雖然陳玉珍喊卡，但罷免後，她卻又大聲主張刪減國土安全韌性預算，令人憂心是否將重新推動離島條例，甚至讓各類親中爭議法案捲土重來。

韓瑩表示，國民黨不僅試圖重啟各種親中法案，更持續散播不實訊息恐嚇人民。前中廣董事長趙少康曾稱關稅為32%，當實際公布為20%後，又表示「關稅20%加匯率升值12%就是32%」，國民黨主席朱立倫也跟進此種發言。

她說，馬加桶不會變成馬桶，黑馬加白馬也不會變成斑馬。所謂的「12%」是從匯率最高點到最低點的波動幅度來推算，卻忽略匯率會隨經濟表現持續變動。根據中央銀行數據，自112年以來實際升值幅度為2.36%，且多數機構預測匯率區間穩定落在28至33之間。

另外，網紅閩南狼指控網紅八炯，以仿效納粹方式煽動群眾行動。吳崢受訪表示，納粹在人類近代歷史造成非常巨大的傷痛，納粹的符號、符碼、圖騰、象徵都不應該被輕易使用，民進黨譴責任何消費、運用或使用納粹符號的行為。