快訊

韓演藝圈1日傳2死訊！前樂團成員陳屍飯店 享年58歲

豐原超商命案疑有2嫌 死者從店外被追砍到店內

台股下跌55點收23,378點 台積電下挫5元收1,135元

國軍擬購約5萬組碳化硼抗彈板 能擋7.62公厘穿甲彈

中央社／ 台北4日電

國防部今年起正式量產可抵禦共軍5.8公厘鋼芯彈的新式抗彈板，據上月底公布的列管軍品清單顯示，國軍正研發「碳化硼抗彈陶瓷板」，預計117年至118年量產4萬8000組，須抵擋7.62公厘穿甲彈、破片。

國防部今年已正式量產可防護共軍5.8公厘鋼芯彈的抗彈板，重量2.2公斤，材質為陶瓷片及聚乙烯纖維，據公開資料，現役國軍抗彈板材質為聚乙烯纖維（搭配內蕊），可防護7.62公厘普通彈、5.8公厘普通彈。

為提供國軍官兵更佳的戰場防護力，根據國防部7月底公布的「國防產業發展條例列管軍品清單」，國軍正研發更高防護力的「碳化硼抗彈陶瓷板」。

根據列管軍品清單內容顯示，新抗彈板要能抵擋7.62公厘（含）以下口徑穿甲彈或破片衝擊，先斥資新台幣139萬5000元先行採購30組後，預計於民國117年至118年間，編列8億4000萬元預算採購4萬8000組，至於確切規格及軍種採購意願等，仍待觀察。

共軍 國軍 國防部

延伸閱讀

共軍7名上將缺席國防部活動 引來反腐關注

105輪型戰車國防部擬委製500輛 裝訓部是否採購待評估

華府智庫兵推共軍海上封鎖：台天然氣10天內耗盡

中俄海上聯合演習揭幕！共軍導彈驅逐艦等抵達海參崴

相關新聞

影／中國海警騷擾東沙！疑測試海巡應變力 對峙22小時航向多變還關AIS

中國海警船6月騷擾東沙海域，被海巡人員強勢驅離，前天下午又有海警船意圖闖進東沙海域，海巡動用巡護八號監控，其中中國海警一...

專家：美商無法及時交貨 海鯤艦潛望鏡是用「借」的

國造潛艦原型艦海鯤號所使用的光電潛望鏡，先前傳出交貨延遲，影響工程進度。對此，旅美「台海安全研析中心」主任梅復興透露，由...

海鯤艦再度進塢艤裝 神秘光電潛望鏡仍未曝光？

國造潛艦海鯤號（SS-711）上月3日進行第三次出海浮航測試，日前又已回到台灣國際造船公司的船塢，繼續進行裝備艤裝工程。...

中科院揪美國防獨角獸強化銳指專案 能破除軍方負評？

中科院銳指專案常被討論的是，戰場情資能不能合理共享、系統是否能協助優化指揮決策。可惜，銳指在軍中評價不高，測試期間，遭到聽取簡報的軍官批評。 中科院將與美國獨角獸（Anduril）公司策略聯盟合作，強化銳指專案。資深記者洪哲政告訴你，軍中評價不高的原因，以及，銳指強化的方向。

美眾議員提案 強化美台國防夥伴關係

美國聯邦眾議院美國與中共戰略競爭特別委員會一日發布新聞稿，提到共和黨籍該委員會主席穆勒納爾、共和黨籍眾議員熊恩及民主黨籍...

美智庫CSIS兵推…共軍若封鎖 我天然氣10天耗盡

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）日前發布兵推報告，模擬共軍對台灣實施海上封鎖；該報告指出，能源運輸短缺是關鍵，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。