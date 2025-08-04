國軍擬購約5萬組碳化硼抗彈板 能擋7.62公厘穿甲彈

國防部今年起正式量產可抵禦共軍5.8公厘鋼芯彈的新式抗彈板，據上月底公布的列管軍品清單顯示，國軍正研發「碳化硼抗彈陶瓷板」，預計117年至118年量產4萬8000組，須抵擋7.62公厘穿甲彈、破片。

國防部今年已正式量產可防護共軍5.8公厘鋼芯彈的抗彈板，重量2.2公斤，材質為陶瓷片及聚乙烯纖維，據公開資料，現役國軍抗彈板材質為聚乙烯纖維（搭配內蕊），可防護7.62公厘普通彈、5.8公厘普通彈。

為提供國軍官兵更佳的戰場防護力，根據國防部7月底公布的「國防產業發展條例列管軍品清單」，國軍正研發更高防護力的「碳化硼抗彈陶瓷板」。

根據列管軍品清單內容顯示，新抗彈板要能抵擋7.62公厘（含）以下口徑穿甲彈或破片衝擊，先斥資新台幣139萬5000元先行採購30組後，預計於民國117年至118年間，編列8億4000萬元預算採購4萬8000組，至於確切規格及軍種採購意願等，仍待觀察。