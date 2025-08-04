專家：美商無法及時交貨 海鯤艦潛望鏡是用「借」的

國造潛艦原型艦海鯤號所使用的光電潛望鏡，先前傳出交貨延遲，影響工程進度。對此，旅美「台海軍情研析中心」主任梅復興透露，由於承造潛望鏡的美商L3公司的下包商出現問題，導致我方訂購的潛望鏡嚴重延遲，為此美方特別先借了一具現貨給我國代用。

梅復興在臉書粉專「鈞事評論」表示，IDS工程高度保密，目前實際進度不得而知，就算知曉也不便公開討論。不過，去年底美方人士曾告知，L3公司的某家次承包廠商施工出問題，導致光電潛望鏡無法如期履約，後來重新招標才找到合格的次承包商，但必須延遲6至12個月才能交貨。我方對此當然不肯接受，於是美方約於去年秋季提出，先借一套光電潛望鏡給台船以滿足測試需求，作為解套方案。

他表示，不少國內友人詢問，近日測試照片中顯示，海鯤艦似仍僅裝配了一具潛望鏡，那該艦規劃的光電潛望鏡到底是否已經安裝？以此推論，即便海鯤艦現在已經裝上了光電潛望鏡，應該也是借來的那套。

梅復興並指出，真正嚴重的問題是：即使這套光電潛望鏡通過了所有的測試，那正式的光電潛望鏡交付後，是否又要拆換再重新測試一遍呢？？而所謂今年底就能通過所有測試執行交艦，是指完成哪次測試呢？台船、海軍或國防部，迄今都未對外界說明此真相，屆時誰又要來為此事的可能後果負責？