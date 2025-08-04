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海鯤艦再度進塢艤裝 神秘光電潛望鏡仍未曝光？

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
7月3日出海測試的海鯤艦，帆罩上方的桅杆群中，依外型可知最右邊一支為潛望鏡，其他則為通訊或電戰之用，也未看到航海雷達。記者劉學聖／攝影
7月3日出海測試的海鯤艦，帆罩上方的桅杆群中，依外型可知最右邊一支為潛望鏡，其他則為通訊或電戰之用，也未看到航海雷達。記者劉學聖／攝影

國造潛艦海鯤號（SS-711）上月3日進行第三次出海浮航測試，日前又已回到台灣國際造船公司的船塢，繼續進行裝備艤裝工程。近日可觀察到，本艦新增一支日前海測時未伸出的桅杆，從其頂部為T字型，可知為浮航時使用的平面搜索導航雷達，T字的「橫槓」為旋轉的雷達天線。

此外，先前造艦進度延遲原因之一，是向美國訂製的光電潛望鏡拖延交貨。光電潛望鏡道理類似如今的無反射鏡單眼數位相機，使用者從接目鏡看到的，並非真正光學影像，而是在潛望鏡頂部攝影機拍下，經由電纜傳遞訊號，重新顯示為影像。如此最大好處是，潛望鏡長度大幅縮短，僅需收納於帆罩中，底部不必伸入艦身壓力殼內，減低施工難度，更使艦內的空間安排得以自由化，不必非要遷就潛望鏡位置。

通常軍用潛艦具備兩支潛望鏡，海鯤艦的設計為求穩妥，採取折衷方式，保留一支光學潛望鏡，另一支則裝用光電潛望鏡。依據媒體先前披露，其型號為L3 KEO的Model 86，基本上是美國海軍維吉尼亞級攻擊潛艦所用AN/BVS-1光電潛望鏡之出口型。

不過有趣的是，從海鯤艦出海測試的照片中，可以清楚看到，帆罩頂部伸出的各桅杆中，僅有前方一支的頂部鏡頭，其他幾支的頂部，皆為沒有鏡片的圓柱體，顯然屬於電子類天線而非潛望鏡。唯一可辨識為潛望鏡的桅杆，其外型與維吉尼亞級帆罩頂部的光電潛望鏡，有很大的差異，因此應為傳統潛望鏡。

至於據傳先前進度嚴重延遲，國安會諮詢委員黃曙光曾經特別去函L3公司催促進度的光電潛望鏡。目前到底安裝狀況如何，是否確實如同先前媒體所報導，已在去年運交台灣？外界不得而知。

另外今天有媒體報導指，因為台積電前往設廠，使得德國政府大幅放寬對台軍備書出限制。包括國造輕型巡防艦可能改採用德製的相位陣列雷達，國造潛艦量產版則可能改用德國MTU公司的主機等。對此，軍方相關官員表示，目前相關消息均尚未定案，並無報導所云，我方已預備與德方簽訂備忘錄一事。另外，MTU公司確實近日更換台灣的代理商，但代理商制度是國際貿易界的常態，每項交易都需要執行專案專屬的人力，並不存在所謂「直接找原廠，就沒人使壞」的商業模式。

美軍維吉尼亞級潛艦帆罩特寫，可清晰見到兩支AN/BVS-1光電潛望鏡。海鯤艦據傳將使用一支同型潛望鏡。圖／美國國防部檔案照
美軍維吉尼亞級潛艦帆罩特寫，可清晰見到兩支AN/BVS-1光電潛望鏡。海鯤艦據傳將使用一支同型潛望鏡。圖／美國國防部檔案照

潛艦 美國 海鯤號

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