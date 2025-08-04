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影／中國海警騷擾東沙！疑測試海巡應變力 對峙22小時航向多變還關AIS
中國海警船6月騷擾東沙海域，被海巡人員強勢驅離，前天下午又有海警船意圖闖進東沙海域，海巡動用巡護八號監控，其中中國海警一度關閉AIS系統，兩船對峙約22小時，直到昨下午3時許，中國海警船才朝北駛離，海巡研判對方應在測試我方應處作為。
海巡署東沙指揮部前天下午2點50分許，在東沙島西北方28.1浬處，偵獲中國海警「3102」船隻持續朝南航行，海巡依其航向及航速研判，該船若未轉向，將進入東沙管轄水域。
東沙指揮部即以無線電廣播驅離卻未獲回應，隨即調派東沙海域任務艦「巡護八號」加速前往預置對應，前天下午5時34分許，「巡護八號」抵達東沙島西南方10.3浬位置，監控中國海警「3102」，實施廣播驅離。
但對方見到「巡護八號」到場，當晚6時許趁夜關閉AIS（船舶自動識別系統）企圖隱匿航跡，「巡護八號」在旁並行監控，同步用船用雷達追蹤，直到1小時後，中國海警「3102」才再次開啟AIS，航向突然急轉朝北。
東南沙分署指出，巡護八號監控中國海警「3102」期間，兩船一度僅距1海浬，直到昨下午3時45分許，「3102」號船才自東沙島北方27.9浬，以航速9節，航向北北西航離東沙海域。
海巡署研判，中國海警「3102」以航向多變、關閉AIS系統等方式，應在測試海巡署海上勤務部署及機動應處作為，海巡署將持續派遣大型艦船戍守東沙海域，堅定捍衛國家主權及海洋權益。
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