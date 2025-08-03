快訊

老化不是依循年齡遞增 研究揭斷崖式衰老從身體1組織受損開始

準備出國讀醫…20歲亞大女學生捲車底亡 生前燦笑模樣曝光

國防產業展9月登場 本土船廠首次參與聚焦無人艇

中央社／ 台北3日電

國防工業展9月18日至20日登場，由於政府持續推動國艦國造，龍德、中信、台船等本土造船廠將首度參展，並聚焦無人水面載具與艦艇系統整合；另外，尚未曝光的「艦載監偵」、「監偵型」軍用商規無人機則有望亮相。

兩年一度的台灣國際航太暨國防工業展9月18日至20日將在台北南港展覽館登場，此次主題為「先進國防、永續飛行、韌性供應鏈、無人未來」，共有來自14國、逾400家廠商參展。

展區分別有「太空產業與技術」、「生產設備及供應鏈」、「航空產業與技術」、「國防產業與技術」、「無人載具應用及供應鏈」、「無人載具」、「軍警部品及訓練設備」、「外商」等區域。

根據公開資訊，包括國防部、太空中心、航太公會、國防產業發展協會、亞創中心、AIT（美國在台協會）、漢翔、雷虎、中光電、仁寶電腦、昇達科、Lockheed Martin、Northrop Grumman、BAESystems、L3Harris、Airbus等廠商參展。

另外，由於政府持續推動國艦國造，龍德造船、中信造船、台灣國際造船等台灣本土造船廠今年首度參展，並聚焦無人水面載具與艦艇系統整合，標誌台灣在自主海防領域的技術突破與發展新階段。

值得注意的是，國軍為強化無人機戰力，推動5款軍用商規無人機，其中「陸用監偵」、「目獲型」、及「微型」無人機已在近期陸續曝光，據了解，尚未曝光的「艦載監偵」、「監偵型」則有望在國防產業展上對外亮相。

載具 國防部 供應鏈

延伸閱讀

浮報電子戰與無人機價格 烏克蘭查獲國防弊案

有船沒人…海巡拚造艦對抗中共騷擾 近9成艦艇人力未達配置基準

影／南橫墜谷發現90%車體卡爛泥巨石 挖出浮腫腳掌及髖骨不知男或女

南橫墜谷出動無人機搜索 找到屍塊疑為腳掌、身軀組織 待DNA確認

相關新聞

美國想在屏東設太空城 是化身超時空戰隊或打假球？

美國在台協會（AIT）有意在我太空中心屏東九棚旭海發射場，與我合作太空城，未來以無人貨運為主。學者認為，這是提供美國國防部在台的快速反應能力，讓美軍成為一種超時空戰隊；也有學者認為AIT與美國務院不同調，單獨發布訊息之舉，打假球，恐為吸引資金之舉。...

美眾議員提案 強化美台國防夥伴關係

美國聯邦眾議院美國與中共戰略競爭特別委員會一日發布新聞稿，提到共和黨籍該委員會主席穆勒納爾、共和黨籍眾議員熊恩及民主黨籍...

美智庫CSIS兵推…共軍若封鎖 我天然氣10天耗盡

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）日前發布兵推報告，模擬共軍對台灣實施海上封鎖；該報告指出，能源運輸短缺是關鍵，...

管碧玲自爆海巡「已陷賒帳窘境」 沒錢付款交船求賒帳

海洋委員會主委管碧玲今天在臉書發文，斗大標題便寫下「海巡已經陷入賒帳窘境！」，她指出因為預算遭刪減，海巡署沒有錢付給造船...

美方不賣 我2027年國造「長程次音速反艦巡弋飛彈」?

國防部發布2025上半年國防產業發展條例列管軍品清單，內容披露我已研發自製有「長程次音速反艦巡弋飛彈」，由於其註明為「反...

105輪型戰車國防部擬委製500輛 裝訓部是否採購待評估

國防部發布2025上半年國防產業發展條例列管軍品清單，藉由管制軍品項目，披露研製組裝中的105公厘輪型戰車，具備有6輪轉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。