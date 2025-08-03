國防產業展9月登場 本土船廠首次參與聚焦無人艇

國防工業展9月18日至20日登場，由於政府持續推動國艦國造，龍德、中信、台船等本土造船廠將首度參展，並聚焦無人水面載具與艦艇系統整合；另外，尚未曝光的「艦載監偵」、「監偵型」軍用商規無人機則有望亮相。

兩年一度的台灣國際航太暨國防工業展9月18日至20日將在台北南港展覽館登場，此次主題為「先進國防、永續飛行、韌性供應鏈、無人未來」，共有來自14國、逾400家廠商參展。

展區分別有「太空產業與技術」、「生產設備及供應鏈」、「航空產業與技術」、「國防產業與技術」、「無人載具應用及供應鏈」、「無人載具」、「軍警部品及訓練設備」、「外商」等區域。

根據公開資訊，包括國防部、太空中心、航太公會、國防產業發展協會、亞創中心、AIT（美國在台協會）、漢翔、雷虎、中光電、仁寶電腦、昇達科、Lockheed Martin、Northrop Grumman、BAESystems、L3Harris、Airbus等廠商參展。

另外，由於政府持續推動國艦國造，龍德造船、中信造船、台灣國際造船等台灣本土造船廠今年首度參展，並聚焦無人水面載具與艦艇系統整合，標誌台灣在自主海防領域的技術突破與發展新階段。

值得注意的是，國軍為強化無人機戰力，推動5款軍用商規無人機，其中「陸用監偵」、「目獲型」、及「微型」無人機已在近期陸續曝光，據了解，尚未曝光的「艦載監偵」、「監偵型」則有望在國防產業展上對外亮相。