學者：康定艦換裝垂發及新式雷達 看遠打快作戰效率增

海軍康定級巡防艦性能升級後裝設中科院研製的華陽垂直發射系統，並搭配海劍二飛彈。學者今天分析，相較舊款海欉樹飛彈，海劍二射程不僅更長，且垂發不必上下左右擺動接敵，而是「秒發」、「連發」；更新後的旋轉陣列雷達，則賦予立體作戰圖像，看得遠、準且反應快。

為強化戰力，海軍編列民國111年至119年新台幣431億5990萬元的持續預算，提升海軍124艦隊6艘康定級艦（拉法葉艦）戰鬥系統性能。首艘接受升級的承德艦，7月28日上午首度出港執行海上測試，預計年底前完成升級重返戰備序列，並於明年起以一年一艘的進度陸續升級，完備海軍戰力。

康定級艦升級項目包括防空飛彈、戰管系統、偵蒐系統、拖曳式聲納、飛彈系統等。飛彈系統部分，原本裝載海欉樹短程防空飛彈，升級後則搭載由中科院研發的「華陽」垂直發射系統（VLS），並搭載32枚海劍二型（TC-2N）防空飛彈。

裝設於艦艏的垂直發射系統共有8個單元，每個單元可裝填4枚海劍二。國防安全研究院學者蘇紫雲指出，相較海欉樹飛彈僅約8公里射程，海劍二射程保守估計約30至40公里，且數量更多、發射速度更快，接戰時不必如海欉樹飛彈上下左右擺動接敵，而是「秒發」後轉向朝目標區，甚至還能夠連發，戰力超越海欉樹。

此外，康定艦也換裝英國貝宜系統公司（BAE）的Type 997新型旋轉式陣列雷達，大幅提升搜索能力。蘇紫雲指出，康定艦原本的雷達為2D，但新式雷達為3D，意即除了搜索目標、距離外更增加了高度，給予康定艦立體作戰圖像，甚至依據公開資料，能「同時鎖定及追蹤」的目標數量達200個以上，因此能夠看得遠、準且反應更快。

康定級巡防艦原型為法國海軍拉法葉級巡防艦，隸屬海軍124艦隊，母港左營軍港，主要執行台海防空、反潛、護航、反封鎖及聯合水面截擊作戰。目前共有6艘，分別為康定艦（PFG-1202）、西寧艦（PFG-1203）、昆明艦（PFG-1205）、迪化艦（PFG-1206）、武昌艦（PFG-1207）、承德艦（PFG-1208）。