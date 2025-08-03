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美眾議員提案 強化美台國防夥伴關係

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國聯邦眾議院美國與中共戰略競爭特別委員會一日發布新聞稿，提到共和黨籍該委員會主席穆勒納爾、共和黨籍眾議員熊恩及民主黨籍眾議員德田本周共同提案，要求五角大廈與台灣建立正式夥伴關係，加強美台國防產業能量，以因應中國大陸軍事科技發展造成的威脅。重點合作領域包含共同研發無人機、晶片及飛彈系統。

新聞稿寫道，該法案可稱為美台國防創新夥伴法案，透過美台國防企業的研發與夥伴關係，以反制中國在軍民兩用軍事科技上的發展。

穆勒納爾說，中國國家主席習近平對台脅迫與日俱增，「該法案將強化與台灣在關鍵國防產業上的合作，並提升我們在因應愈來愈具威脅性的北京時，擁有的共同備戰能力」。

熊恩也說，該法案的美台國防夥伴關係將成關鍵嚇阻工具，「讓台灣加快取得美國新一代科技，並給台灣為了捍衛其主權所需的不對稱優勢」。

國防 法案 共和黨 五角大廈

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