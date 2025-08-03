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美智庫CSIS兵推…共軍若封鎖 我天然氣10天耗盡

聯合報／ 記者陳熙文屈彥辰／華盛頓─台北報導
華府智庫「戰略暨國際研究中心」發布兵推報告，CSIS資深顧問坎西恩指出，能源是台灣韌性最弱的一環。圖為台北港天然氣儲存碼頭。記者許正宏／攝影
華府智庫「戰略暨國際研究中心」發布兵推報告，CSIS資深顧問坎西恩指出，能源是台灣韌性最弱的一環。圖為台北港天然氣儲存碼頭。記者許正宏／攝影

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）日前發布兵推報告，模擬共軍對台灣實施海上封鎖；該報告指出，能源運輸短缺是關鍵，指台灣在被封鎖的十天內就會耗盡所有天然氣儲量；CSIS資深顧問坎西恩（Mark Cancian）指出，能源是台灣韌性最弱的一環。

CSIS七月卅一日發布兵推報告，模擬共軍海上封鎖台灣，報告指出，台灣自行生產的能源供應不大，高度仰賴能源進口；在任何情境下，台灣天然氣都會在十天內耗盡，煤炭和燃油分別會在七周和廿周後耗盡。

報告也指出，就算台灣事前對海上封鎖做好準備，天然氣儲量仍預計在第三周耗盡，能源供應降至普通狀況的七十三％；煤炭存量預計在第九周耗盡，能源供應降至廿四％；燃油存量則預計在廿一周以後耗盡，到時台灣的能源供應只剩下十七％，由核能再生能源負責供電。

至於食物存量則預計要到海上封鎖卅六周之後，才會出現短缺。

報告指出，台灣現行的政策是在二○五○年達到再生能源占比六○％至七○％的目標；報告認為，雖然這樣的作法有助於提高台灣韌性，但中間有數十年空窗期；報告也懷疑台灣能否做出這樣大規模的能源結構轉型。

報告說，台灣從煤炭和核能轉向天然氣和再生能源的政策，大幅提高台灣的能源弱點，認為台灣在擴大其他能源選項之前，應該持續運作最後一座核能發電廠。坎西恩點出，能源是台灣韌性最弱的一環，建議台灣改善能源韌性，包括延長既有的核能發電廠，同時強化電網等。

兵推結果也發現，不管是什麼樣的情境，共軍海上封鎖台灣都會造成兩邊的傷亡，就算是較溫和的情勢，傷亡數字也在約數千人左右；在升級最危急的情況中，美國將損失上百架飛機，以及數十艘戰艦；中國方面在不同情境中也會蒙受很高的損失，而且經常比美國付出更大的代價。

除了海上封鎖有很高的可能性演變成全面衝突，兵推也點出，若共軍動用軍事力量來執行海上封鎖，台灣需要美國的介入才能夠有效突圍，否則在美方沒有介入之下，中國的潛水艇和水雷足以摧毀四○％的運輸船隻；報告並認為，美國僅支援武器彈藥的「烏克蘭策略」不適合用在台灣被海上封鎖的情況上。

國民黨立委許宇甄表示，這是民進黨政府長年錯誤能源政策的惡果，賴政府毫無止損意識，任由國安資本流失，「這不是執政，是陪葬」。

許宇甄表示，民進黨高舉「非核家園」旗幟，卻刻意忽視台灣地狹人稠、資源匱乏、四面環海、綠能不穩的現實困境，這不是理想主義，而是近乎愚行。天然氣幾乎全數經由海運輸入，台海遭到封鎖，哪怕未開戰，台灣也將陷入致命風暴。

兵推 共軍 核能 再生能源 能源政策

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