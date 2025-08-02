管碧玲自爆海巡「已陷賒帳窘境」 沒錢付款交船求賒帳

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
海委會主委管碧玲（左）拜訪中信造船廠總經理韓育霖（右）請求船廠讓政府能賒帳交船。圖／翻攝自管碧玲臉書
海委會主委管碧玲（左）拜訪中信造船廠總經理韓育霖（右）請求船廠讓政府能賒帳交船。圖／翻攝自管碧玲臉書

海洋委員會主委管碧玲今天在臉書發文，斗大標題便寫下「海巡已經陷入賒帳窘境！」，她指出因為預算遭刪減，海巡署沒有錢付給造船業者，近日她特別登門中信造船廠、台船求船廠允許「賒帳交船」。

管碧玲發文指出，海巡預算命運多舛，未來海巡科技轉型需要「國土防衛韌性特別預算」，並且希望能夠為海巡爭取追加預算的機會，以回補今年度被刪減的預算。

她提到，她在7月28日特別拜訪中信造船廠總經理韓育霖，請求中信造船廠體諒讓海巡能賒帳交船。她又已與台船董事長黃正弘約好下周一8月4日前往台船拜訪，同樣希望台船能夠讓她賒帳交船。

管碧玲指出，海巡署委託中信造船廠建造600噸安平級「蘇澳艦」，目前船艦已完工，馬上可以驗收交船。台船建造的1000噸級巡防艦「花蓮艦」，也在7月4日完工，排定於8月1日驗收交船。

不過管碧玲也將海巡署沒錢的原因指向今年預算遭大幅度刪減，她直指已嚴重影響到今年交船所需，其中支付給台船「花蓮艦」的尾款將短缺4757萬元，2000噸級遠洋巡護船也短缺3億210萬4000元；也短缺要支付給中信「蘇澳艦」的價金，高達3億6885萬9千餘元。

管碧玲喊話，海巡署肩負3安，「國安、治安、平安」，過去對海巡的支持都超越黨派，海巡任務也超越國界，更負有對岸人民在海上救生救難的平安任務「超越敵我，本於人道」，她希望不分黨派都能同意。

海巡署 管碧玲 追加預算

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