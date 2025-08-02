藍委提修國土韌性預算 管碧玲：海巡已陷賒帳窘境

國民黨立委陳玉珍表示，國民黨團擬將國土安全韌性1500億元部分換成普發現金財源。海委會主委管碧玲表示，海巡已陷入賒帳窘境，盼勿動到國土防衛韌性預算，也籲國家守護海巡。

新台幣5450億特別預算是否編列普發現金引發關注，針對政院將提出特別條例修正案，國民黨立委陳玉珍表示，若行政院打算修掉普發現金，國民黨團會將國土防衛韌性預算一部分換成是普發現金財源，如此就不用舉債。

管碧玲今天在臉書以「海巡已經陷入賒帳窘境」為題貼文指出，未來海巡「科技轉型」亟需的「國土防衛韌性特別預算」，其必要性與急迫性已經說明得非常清楚，誠心祈禱不要再陷入絕境。

管碧玲說，其實海巡非常希望能有機會爭取追加預算，來補回今年度被刪減預算，因為海巡已經陷入要賒帳窘境。自己也在7月28日特別拜訪中信造船廠，請求船廠體諒，能不能賒帳交船。8月4日也約好要拜訪台船董事長黃正弘，希望也幫忙讓海巡賒帳交船。

她表示，海巡署在中信造船廠建造的600噸安平級「蘇澳艦」已經順利完工，馬上可以驗收交船；同樣的在台船建造的1000噸級巡防艦「花蓮艦」也已經在7月4日完工，排定於8月1日驗收，等著交船。

不過，今年因預算大幅度刪減，並禁止替代，嚴重影響到今年交船所需，海巡支付給中船「花蓮艦」尾款短缺4757萬元，另一艘2000噸級遠洋巡護船下水款，也會短缺3億210萬4000元；中信「蘇澳艦」會短缺全部價金3億6885萬多元。

管碧玲坦言，自己無端要讓民間業者承受鉅額利息損失，實在感到抱歉，特別致上歉意。目前海巡要接船的隊伍都已經編組到位，有部分人員進駐在船廠，自己特別到船塢區去看他們。大家都期待早日交船，能及早完成演訓、執行任務。

她呼籲，海巡是創造兩岸人民福祉部隊、海巡是捍衛主權守護區域和平部隊，還是衷心期待不分黨派都能同意「海巡守護國家，國家要守護海巡」。