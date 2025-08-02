美方不賣 我2027年國造「長程次音速反艦巡弋飛彈」?

國防部發布2025上半年國防產業發展條例列管軍品清單，內容披露我已研發自製有「長程次音速反艦巡弋飛彈」，由於其註明為「反艦」性質，與中科院既有「攻陸」性質雄二E巡弋飛彈顯不相同。

據了解，中科院曾以代號「戟鋒專案」為名，自2021年到2022年編列8億餘元，研發長程次音速反艦巡弋飛彈。這項專案是以雄二E巡弋飛彈核心技術為主，仿美軍AGM-158B反艦飛彈設計。在美方至今並未核准售我AGM-158B反艦飛彈下，我方是否朝向自行生產？清單內容受到關注。

最新國防產業發展條例列管軍品清單披露，計畫於2027年耗資4000萬元，採購40個機動飛彈系統所用的「頻率捷變同軸式磁控管」，清單內容敘明，這項器材是「用於長程次音速『反艦』巡弋飛彈、雄二、雄三武器系統尋標器系統發射機激發高能頻率」之用。

外界取熟能詳的國造巡弋飛彈，為雄二E型與目前生產中的增程型，傳另有高空高速型的「擎天極音速巡弋飛彈」，但都是攻陸性質，並非反艦飛彈。