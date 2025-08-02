快訊

港口一度暫封閉！長榮長月輪「50個貨櫃墜海」原因曝光 公司回應了

MLB／鄧愷威大聯盟初先發 過來人王建民給建議：不要讓出機會

台中南屯驚傳槍擊案！警衛室玻璃破裂 拖吊場女保全遭擊中送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

105輪型戰車國防部擬委製500輛 裝訓部是否採購待評估

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防產業發展條例列管軍品清單相關敘述披露105公厘輪型戰車D3樣車性能，圖為D2樣車。聯合報系資料照
國防產業發展條例列管軍品清單相關敘述披露105公厘輪型戰車D3樣車性能，圖為D2樣車。聯合報系資料照

國防部發布2025上半年國防產業發展條例列管軍品清單，藉由管制軍品項目，披露研製組裝中的105公厘輪型戰車，具備有6輪轉向利於城巷作戰的性能，「軍種預於117（2028）年起委製約500套（輛）」。但據了解，目前陸軍裝訓部對此保持沉默，沒有確定採購政策，尚待後續評估。

根據國防產業發展條例列管軍品清單相關敘述顯示，105公厘輪型戰車總重30噸，8輪獨立液氣式承載、八輪傳動、六輪轉向；速度可達時速100公里以上，可爬60%斜坡，最小迴轉半徑9公尺以下，車體長8公尺、寬3.2公、高2公尺。能機動調整車高，高度調整範圍為0到80公分，並可區分一般及越野模式調整。軍品管制品項中也包括105公厘砲管。D2樣車車高過高的缺點，已獲改善。

清單內容指出，105輪型戰車未來適用裝備採購規劃，2026年6月完成研製及通過測評後，軍種預於2028年起委製約500套；分年採購數量及預算，後續將依軍種建案需求及研製經費分攤，另行估算。

國防部發布的國防產業發展條例列管軍品清單，內容來自5年兵力整建規劃，預作管制，但裝備最後是否確定採購，屆時仍須由軍種建案並獲參謀本部核准而定。據了解，裝訓部目前對是否採購105公厘輪型戰車並未表態，D3原型車本月戰測後航太展展示，並完成戰測後，將暫採現況結案，靜待軍種後續評估。而輪型戰車D3原型車預計本月展開戰測，可望於9月台北航太展亮相。

陸軍 國防部 輪型戰車

延伸閱讀

「擅闖女廁」申請延役遭拒！空軍上尉打官司贏國防部 關鍵理由曝光

陸軍服裝百億採購案涉貪汙...國防部已告發 北檢將分案偵辦

「雲豹」八輪裝甲車鋼板現裂痕 國防部：已加簽全壽期保固

2國軍力差多少？泰國、柬埔寨邊界爆衝突 泰軍人數和武器狂勝

相關新聞

美方不賣 我2027年國造「長程次音速反艦巡弋飛彈」?

國防部發布2025上半年國防產業發展條例列管軍品清單，內容披露我已研發自製有「長程次音速反艦巡弋飛彈」，由於其註明為「反...

105輪型戰車國防部擬委製500輛 裝訓部是否採購待評估

國防部發布2025上半年國防產業發展條例列管軍品清單，藉由管制軍品項目，披露研製組裝中的105公厘輪型戰車，具備有6輪轉...

海軍陸戰隊擬增購水下推進器 強化水下滲透突擊戰力

國防部發布2025年上半年國防產業發展條例列管軍品清單，內容顯示，海軍計劃擬於2028年增購28具水下推進器，配備在海軍...

美智庫兵推再指能源脆弱 許宇甄：錯誤政策讓台灣陪葬賴清德

台灣能源問題引起國際重視。國民黨立委許宇甄今日表示，根據美國華府智庫CSIS最新兵棋推演警告，一旦中國對台灣實施海上封鎖...

呼應賴清德？ 美眾議員跨黨派提案 促美台建立國防工業合作

美國眾議院共和黨籍「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）和共和黨眾議員納恩（...

華府智庫兵推共軍海上封鎖：台天然氣10天內耗盡

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）日前發布兵推報告，模擬共軍對台灣實施海上封鎖；該報告指出，能源運輸短缺是關鍵，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。