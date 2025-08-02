105輪型戰車國防部擬委製500輛 裝訓部是否採購待評估

國防部發布2025上半年國防產業發展條例列管軍品清單，藉由管制軍品項目，披露研製組裝中的105公厘輪型戰車，具備有6輪轉向利於城巷作戰的性能，「軍種預於117（2028）年起委製約500套（輛）」。但據了解，目前陸軍裝訓部對此保持沉默，沒有確定採購政策，尚待後續評估。

根據國防產業發展條例列管軍品清單相關敘述顯示，105公厘輪型戰車總重30噸，8輪獨立液氣式承載、八輪傳動、六輪轉向；速度可達時速100公里以上，可爬60%斜坡，最小迴轉半徑9公尺以下，車體長8公尺、寬3.2公、高2公尺。能機動調整車高，高度調整範圍為0到80公分，並可區分一般及越野模式調整。軍品管制品項中也包括105公厘砲管。D2樣車車高過高的缺點，已獲改善。

清單內容指出，105輪型戰車未來適用裝備採購規劃，2026年6月完成研製及通過測評後，軍種預於2028年起委製約500套；分年採購數量及預算，後續將依軍種建案需求及研製經費分攤，另行估算。

國防部發布的國防產業發展條例列管軍品清單，內容來自5年兵力整建規劃，預作管制，但裝備最後是否確定採購，屆時仍須由軍種建案並獲參謀本部核准而定。據了解，裝訓部目前對是否採購105公厘輪型戰車並未表態，D3原型車本月戰測後航太展展示，並完成戰測後，將暫採現況結案，靜待軍種後續評估。而輪型戰車D3原型車預計本月展開戰測，可望於9月台北航太展亮相。