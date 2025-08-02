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海軍陸戰隊擬增購水下推進器 強化水下滲透突擊戰力

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部發布2025年上半年國防產業發展條例列管軍品清單，內容顯示，海軍計劃擬於2028年增購28具水下推進器，配備在海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊。記者洪哲政／攝影
國防部發布2025年上半年國防產業發展條例列管軍品清單，內容顯示，海軍計劃擬於2028年增購28具水下推進器，配備在海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊。記者洪哲政／攝影

國防部發布2025年上半年國防產業發展條例列管軍品清單，內容顯示，海軍計劃擬於2028年增購28具水下推進器，配備在海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊。

陸戰隊兩棲偵搜大隊已於2012年採購12具水下推進器。陸戰隊表示，水下推進器可有效提升水下移動速率、延伸移特動距離，提高作戰效能。可執行水下滲透突擊、反劫船及非軍事作戰等任務。

陸戰隊指出，現役的水下推進器，動力系統為E-JET噴射系統，續航力可達6小時以上，搭載有LED頭燈、羅盤感測器、聲納感測器、深度感測器、搖桿控制鈕、聲納系統、電子羅盤、操作儀表等。

國防部這份清單指出，海軍未來準備採購的水下推進器，乘載須可達200公斤、最大速度5節、10段變速、充電約5小時、貨艙容量須達30公升，載台上的燈具須在60公尺也能運作，潛航可達60公尺。規劃2028年預劃採購28具，預算2億4979萬5000元。

據了解，陸軍特戰與海軍陸戰隊近年在陸威專案下，雙方藉由高階互訪、專家交流、機動輔訓、互動協訓及赴美本土聯合協訓，汲取美方各項水域戰鬥技能。水下推進器的部署即汲取美軍指導，而水中推進器操作程序與保養要領等課程，已納軍方水域師資班的基本課程。特戰與陸戰隊特種部隊已規劃赴澎湖移訓，當地防區有馬支部海軍大型船艦駐點，對戰鬥潛水，海上反劫艦（VBSS）可做完整施訓。

國防部發布的國防產業發展條例列管軍品清單，內容來自5年兵力整建規劃，預作管制，但裝備最後是否確定採購，仍須由軍種建案並獲核准而定。

海軍 國防部 陸戰隊

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