美智庫兵推再指能源脆弱 許宇甄：錯誤政策讓台灣陪葬賴清德

台灣能源問題引起國際重視。國民黨立委許宇甄今日表示，根據美國華府智庫CSIS最新兵棋推演警告，一旦中國對台灣實施海上封鎖，台灣的天然氣儲備僅能支撐10天，煤與石油也撐不過數週。一旦外援遲到，台灣將陷入大規模斷電、交通停滯、醫療系統癱瘓等戰略性崩潰。CSIS資深顧問坎西恩（Mark Cancian）一語道破：「能源，是台灣韌性最薄弱的一環。」

許宇甄表示，這場即將襲來的危機，並非天災、也非命運，而是民進黨政府長年錯誤能源政策的惡果。民進黨高舉「非核家園」旗幟，卻刻意忽視台灣地狹人稠、資源匱乏、四面環海、綠能不穩的現實困境，這不是理想主義，而是近乎愚行。誠如「戰國策」所言：「國無蓄積者，不可以為守；民無儲備者，不可以為安。」今日台灣所欠的，不只是電力，更是國家領導人的遠見與誠信。

許宇甄指出，2024年全台發電結構中，天然氣占比高達47.2%，其中99%仰賴進口，幾乎全數經由海運輸入。一旦台海遭到封鎖，哪怕未開戰，台灣也將陷入致命風暴。電網癱瘓，冷鏈崩壞，飲水中斷，醫療系統癱瘓，民生秩序全盤崩潰。這不是科幻小說情節，而是戰爭模擬推演的具體預警。

許宇甄質疑，在這樣的能源結構下，民進黨政府拿什麼向人民保證基本生存？又憑什麼要求全民備戰與堅守？台灣面臨的不僅能源韌性出現破口，還有民進黨政府在對美經貿談判的全面潰敗。台灣在對美貿易談判中，未能獲得跟日韓同等待遇，美國對台課徵高達20%關稅，遠高於日韓的15%。台積電及台灣重量級企業、半導體產業鍊，被迫要赴美投資、轉移生產，台灣苦心經營數十年的「矽盾」正逐步瓦解。賴政府對美談判全部在黑箱中進行，完全不跟國會及社會說明，台灣正被賴政府賣得一乾二淨。

許宇甄批評，美國一邊推升地緣風險，一邊課徵高關稅，掏空台灣產業鏈，還逼迫台幣升值11%，而賴清德總統不僅不反擊，反而沉醉於內鬥、沉迷於鬥爭與權術，是一個完全失格的總統。台灣正被引向錯誤方向，「方向錯了，跑得越快，死得越快」。而賴政府毫無止損意識，任由國安資本一點一滴流失，這不是執政，是陪葬。

許宇甄表示，民進黨政府長期在能源與經濟戰略上誤判形勢，根本動搖國安根基。能源轉型不成，卻一味押寶綠能，反成高價又不穩的脆弱命脈；經貿談判毫無戰略紅線，將台灣變成美國經濟附庸，從「科技島」一步步淪為「無矽之島」。

許宇甄強調，若賴清德政府再不回頭，堅持錯誤的能源路線與無底線對美讓利，台灣在下一場區域衝突危機中，恐以最快速度失去自我防衛與談判籌碼。民進黨若繼續抱持自毀防線、跪舔讓利的路線，只會讓台灣未來走入國將不國的危險境地。

許宇甄呼籲，賴清德希望在野黨支持政府政策也應該開誠佈公，讓國會知道政府談判全貌，更該召開國是會議，邀請朝野領袖、縣市首長、產業及勞工代表，共同應對這場危機。