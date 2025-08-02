呼應賴清德？ 美眾議員跨黨派提案 促美台建立國防工業合作

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聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
共和黨籍聯邦眾議員穆勒納爾（John Moolenaar）。(美聯社)
共和黨籍聯邦眾議員穆勒納爾（John Moolenaar）。(美聯社)

美國眾議院共和黨籍「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）和共和黨眾議員納恩（Zach Nunn），以及民主黨眾議員德田（Jill Tokuda）本周提出跨黨派法案，要求美國國防部與台灣建立正式的夥伴關係，以建立共同國防工業能力，來反制快速成長中的中國軍事科技所帶來的威脅。

美國公布台灣對等關稅稅率20％，高於日韓的15%，讓各界擔憂台灣產業競爭力。賴總統昨表示，政府除會調整台灣產業競爭力跟升級轉型，也希望經由談判深化台美經貿合作，特別是國防、科技等多元領域合作，提升台灣產業競爭力。

「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」1日也發出新聞稿指出，該法案的目標是促進美台國防企業合作研發、建立夥伴關係來反制中國持續發展軍民兩用的軍事科技；法案希望促進美台在無人機、微型晶片、定向能量武器，以及飛彈系統等項目上的共同合作。

穆勒納爾指出，中國國家主席習近平每一天都在擴大對台灣的壓迫，這項法案將強化美台在關鍵國防工業上的合作，同時提高美台的準備程度，以因應來自北京的威脅。

納恩表示，中國共產黨已經表示得非常清楚，他們有意在2027年奪取台灣，法案所推動的國防合作關係將成為關鍵的嚇阻工具，加速台灣取得下一個世代的美國科技，讓台灣獲得不對稱戰力的優勢來捍衛他們的主權。

法案 國防部 美國國防

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