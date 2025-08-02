華府智庫兵推共軍海上封鎖：台天然氣10天內耗盡

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）日前發布兵推報告，模擬共軍對台灣實施海上封鎖；該報告指出，能源運輸短缺是關鍵，指台灣在被封鎖的10天內就會耗盡所有天然氣儲量；CSIS資深顧問坎西恩（Mark Cancian）指出，能源是台灣韌性最弱的一環。

CSIS 31日發布兵推報告，模擬共軍海上封鎖台灣，報告指出，台灣自行生產的能源供應不大，高度仰賴能源進口；在任何情境之下，台灣的天然氣都會在10天內耗盡，煤炭和燃油分別會在7周和20周之後耗盡。

報告也指出，就算台灣事前對海上封鎖做好準備，天然氣儲量仍預計在第3周耗盡，能源供應降至普通狀況的73%；煤炭存量預計在第9周耗盡，能源供應降至24%；燃油存量則預計在21周以後耗盡，到時台灣的能源供應只剩下17%，由核能和再生能源負責供電。

至於食物存量則預計要到海上封鎖36周之後，才會出現短缺。

報告指出，台灣現行的政策是在2050年達到再生能源占比達60%至70%的目標；報告認為，雖然這樣的做法有助於提高台灣的韌性，但中間有數十年的空窗期；報告也懷疑台灣能否做出這樣大規模的能源結構轉型。

報告說，台灣從煤炭和核能轉向天然氣和再生能源的政策，大幅提高台灣的能源弱點，認為台灣在擴大其他能源選項之前，應該持續運作最後一座核能發電廠。

坎西恩點出，能源是台灣韌性最弱的一環，建議台灣改善能源韌性，包括延長既有的核能發電廠，同時強化電網等。

兵推結果也發現，不管是什麼樣的情境，共軍海上封鎖台灣都會造成兩邊的傷亡，就算是較溫和的情勢，傷亡數字也在約數千人左右；在升級最危急的情況中，美國將損失上百架飛機，以及數十艘戰艦；中國方面在不同情境中也會蒙受很高的損失，而且經常比美國付出更大的代價。

除了海上封鎖有很高的可能性演變成全面衝突，兵推也點出，若共軍動用軍事力量來執行海上封鎖，台灣需要美國的介入才能夠有效突圍，否則在美方沒有介入之下，中國的潛水艇和水雷足以摧毀40%的運輸船隻；報告並認為，美國僅支援武器彈藥的「烏克蘭策略」不適合用在台灣被海上封鎖的情況上。

不過報告也說明，海上封鎖對中國來說並非低成本、低風險的戰略，在部分兵推情境下甚至引發全面升級，導致美國向中國發射飛彈，中國則發射飛彈攻擊關島和日本；此外，報告也認為海上封鎖無助於中國入侵台灣，尤其海上封鎖讓各國都進入警戒狀態，中國也可能在過程中損失入侵時所需的裝備。