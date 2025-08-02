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美參院授權總統 撥10億美元援台

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國聯邦參議院撥款委員會七月卅一日初步通過約八五二○億美元（約台幣廿五點五兆元）的國防部支出法案，還決定授權川普總統動用十億美元「總統撥款權」援台。路透
美國聯邦參議院撥款委員會七月卅一日初步通過約八五二○億美元（約台幣廿五點五兆元）的國防部支出法案，還決定授權川普總統動用十億美元「總統撥款權」援台。路透

美國聯邦參議院撥款委員會七月卅一日初步通過約八五二○億美元（約台幣廿五點五兆元）的國防部支出法案，除了強化海軍造艦計畫及擴大飛彈生產，還決定授權川普總統動用十億美元「總統撥款權」援台。

中央社報導，法案文本並未正式公開，不過民主黨參議員昆斯表示，委員會同意授權總統根據「總統撥款權」（ＰＤＡ），從庫存中調撥軍事裝備運往台灣。

美國前總統拜登去年九月第二度動用「總統撥款權」，軍援台灣五點六七億美元，是美國迄今對台最高額的ＰＤＡ援助計畫。

華府智庫「卡托研究所」學者葛梅茲指出，台灣靠外國軍事銷售制（ＦＭＳ）獲得大多數美國武器，這通常需要從零開始製造主要武器系統。所有超過一定門檻（台灣約為一千四百萬美元）的ＦＭＳ都必須通知國會。

ＦＭＳ的官僚設計使流程相對緩慢，而且在等待同型美國武器時，台灣常常發現比其他國家等更久。葛梅茲說，「總統撥款權」讓美國總統得以轉移庫存軍品及服務，不需等待製造。如果部署得當，動用「總統撥款權」可在提高台灣自衛能力方面發揮作用。

這項法案還將增加援助烏克蘭的金額至八億美元。此外，法案將為波羅的海安全倡議撥款二點二五億美元，並額外撥款一點一九億美元用於強化歐洲司令部的集體安全，這些投資「都在某種程度上與烏克蘭相關」。

法案另含二千萬美元用於與支持「澳英美三方安全夥伴關係」（ＡＵＫＵＳ）第二支柱研究計畫，相關內容包括在人工智慧（ＡＩ）、量子運算等新科技的軍事應用。

法案還需經過參院全體表決，且參眾兩院必須通過文字一致的版本，經川普簽署後才成為法律。

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