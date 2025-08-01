有船沒人…海巡拚造艦對抗中共騷擾 近9成艦艇人力未達配置基準

海巡署積極造艦，擴大船隊規模因應中共灰色地帶襲擾，卻傳「有艦無人」。審計部表示，截至2024年8月底止，艦船艇實際人力達配置基準者12艘，只占全體船雙的10.43%，未達配置基準者103艘，達89.57%，其中甚有4艘艦艇的人力未達最低執勤人數，近9成艦艇的實際人力未達配置基準。而海巡的岸巡軍職官兵人力缺口也持續擴大，4年內人力缺口從47人擴大為867人。

審計部發布2024年總決算審核報告表示，海巡署及所屬肩負我國海域巡護，維護岸海治安重任，近年灰色地帶侵擾情事頻仍，海巡勤務日益繁重，已推動海巡人力增補作業，但海巡軍職人力未能有效補實，多數艦艇執勤人力未達配置基準，應研謀改善。

審計部表示，為改善海巡人力窘迫情況，海委會已推動海巡人力增補等作業。2024年度海巡署及所屬人事費支出共131億1479 萬餘元。但行政院於2022年6月核定海巡軍職人力計畫，規劃2022至2026年度分年調增預算員額，但查實際增補結果，2022及2023年度募得軍職人力未能彌補流失，分別淨減少159人及60人；2024年度截至10月底止，海巡軍職人力雖淨增60人，但與計畫規劃增補171人，尚有111人的差距。海巡軍職人力短缺從2020年底的47人，擴大至2024年10月底的867人，其中岸巡人力短缺534人最為嚴重，實際人力未能有效補實。

審計部進一步表示，依海洋委員會海巡署艦隊分署最新艦船艇人力運用規劃及裝備攜行基準要點規定，艦船艇依其類別及噸位配置人數介於8人至50人，最低執勤人數介於6人至35 人，截至2024年8月底止，艦船艇實際人力達配置基準者12艘，只占全體船雙的10.43％，未達配置基準者103艘，達89.57％，其中甚有4艘艦艇的人力未達最低執勤人數，近9成艦艇的實際人力未達配置基準等情事。

海委會則表示，為有效補足勤務人力缺口並促進整體人力成長，將以「多元管道進用」及「人人都是招募員」為策略，增加入營及留營誘因，以提升招募成效；為因應未來新增艦艇人力需求，艦隊分署已進行評估調控並研議增補相關人力，將增開警察特考考試名額；擴大中央警察大學及台灣警察專科學校代招代訓人數，暨提報海巡特考人數。