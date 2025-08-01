美參議院委員會通過法案 授權總統動用10億美元援台

美國聯邦參議院撥款委員會今天初步通過約8520億美元（約新台幣25.5兆元）的國防部支出法案，除了強化海軍造艦計畫及擴大飛彈生產外，還決定授權川普動用10億美元「總統撥款權」援台。

法案文本並未正式公開。不過，民主黨參議員昆斯（Chris Coons）今天對媒體表示，委員會同意授權總統根據「總統撥款權」（Presidential DrawdownAuthority, PDA），從庫存中調撥軍事裝備運往台灣。

美國前總統拜登（Joe Biden）去年9月第2度動用「總統撥款權」，軍援台灣5.67億美元。這是美國迄今對台最高額的PDA援助計畫。

華府智庫「卡托研究所」（Cato Institute）學者葛梅茲（Eric Gomez）長期提倡台灣應發展不對稱戰力，他去年於「外交政策」（Foreign Policy）雜誌刊文分析美國對台軍售延宕原因，及何以「總統撥款權」可能是暫時解方。

葛梅茲指出，台灣靠外國軍事銷售制（ForeignMilitary Sales，FMS）獲得大多數美國武器，這通常需要從零開始製造主要武器系統。所有超過一定門檻（台灣約為1400萬美元）的FMS都必須通知國會。

FMS的官僚設計使流程相對緩慢，從通知國會到交付的一些延遲情形是可以預期的。然而，在等待同型美國武器時，台灣常常發現自己比其他國家等更久。他說，「總統撥款權」讓美國總統得以轉移庫存中的軍品及服務，因此不存在等待製造時間。如果部署得當，動用「總統撥款權」可以在推動台灣走向不對稱防禦態勢，並在提高其自衛能力方面發揮寶貴作用。

今天通過的法案還將支持增加援助烏克蘭的金額至8億美元。

昆斯表示，除此之外，法案還將為波羅的海安全倡議撥款2.25億美元，並額外撥款1.19億美元用於強化歐洲司令部的集體安全，這些投資「都在某種程度上與烏克蘭相關」。

法案另含2000萬美元用於與支持「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）第二支柱的研究計畫，相關內容包括在人工智慧（AI）、量子運算等新科技的軍事應用上進行合作。

法案出委員會後，還需經過參議院全體表決，且參、眾兩院必須通過文字一致的版本，經川普簽署後才成為法律。眾議院18日通過的法案編列援台金額5億，向台灣提供國防物資、服務，以及軍事教育和訓練。