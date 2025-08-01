英國前首相強生將訪台參加安全論壇 拜會政府高層

「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」5日登場，英國方面消息人士表示，前首相強生（Boris Johnson）將應邀出席發表演說，並會晤台灣政府高層。

凱達格蘭論壇由遠景基金會主辦；根據已公布議程，應邀與談的外國政要有加拿大前國防部長康尼（Jason Kenney）。外交部近日在臉書粉絲專頁預告，論壇將有「神秘嘉賓」。據了解，「神秘嘉賓」就是強生。這是強生首次訪台。台灣是強生海外訪問行程的其中一站；他在亞洲的停留地點包括中國。

保守黨籍的強生歷任倫敦市長、外交大臣和首相。在英國政壇，強生未以「對中鷹派」形象著稱，2019至2022年首相任內更曾自稱是Sinophile（親華派），並推動強化與中國的經貿投資連結，包括恢復英中經濟財金對話（EFD）及英中聯合經濟貿易委員會（JETCO）會議。

當時因為北京單方面毀棄對港「中英聯合聲明」、破壞香港民主體制，EFD及JETCO會議分別在2019和2018年之後即未舉辦，直到去年7月英國工黨政府上台，於今年1月在北京恢復舉行EFD。強生的父親和兄弟在中國也有廣泛政商人脈。

此外，中國擬在鄰倫敦金融城的英國皇家鑄幣廠舊址興建「巨型使館」作為大使館新址，對國家安全和人權侵害疑慮近期曾在英國引發數波抗議。英國中央政府官員6月曾在國會表示，英方擬在9月9日之前裁決是否核准中國使館建案。

中方購入使館預定地即是在2018年強生外交大臣任內，且中方當時即表明使館用途。同時，英方推動擴建在北京的英國使館，但建案同樣須經中方批准。

另一方面，強生擔任首相期間，英國政府於2021年發布「外交國防安全政策綜合檢討報告」（IntegratedReview, IR），確立「向印太傾斜」政策方針。2023年，英國政府發布新版IR（IR23），除了首次在IR提到台灣，另明文確立印太區域為英國政府對外政策永久基柱之一，宣示英國對印太區域的長期戰略願景。

有分析認為，保守黨的脫離歐洲聯盟（EU）政策讓英國在印太區域得以更自主、靈活施展。去年12月，英國正式成為跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）第一個位於歐洲的成員經濟體，被視為有助制衡中國的潛在影響力、確保CPTPP的高標準。台灣與中國皆於2021年9月申請加入CPTPP。

此外，也是在2021年，英國首次對印太區域展開航空母艦打擊群行動部署，一艘編隊巡防艦當年9月穿越台灣海峽，北京表達強烈不滿。今年4月，英國再次向印太區域部署航艦打擊群，且官方和軍方在公開發言均對打擊群在部署期間，在台海執行自由航行行動（FONOP）的可能性持開放態度。

值得一提的是，2021年英國主辦七大工業國集團（G7）峰會。當年是G7領袖會後聯合公報首次明文提及台灣海峽議題，內容強調台海和平穩定的重要性，並鼓勵和平解決兩岸議題。

根據2021年版IR，中國對英國的安全、繁榮和價值觀構成「體制性的挑戰」，甚至足以對英國經濟安全構成「最大的國家級威脅」，且中國的軍事現代化和在印太區域日益強勢的作為對英國造成越來越大風險。

不過，IR也提到，作為貿易導向的開放經濟體，英國仍有必要在確保國家安全、維護價值觀的前提下，追求對中良好經貿投資關係，包括吸引更多資金。

儘管如此，俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭，對國際安全形勢造成重大影響。中國對烏克蘭戰爭的態度在國際間有「親俄中立」之稱，北大西洋公約組織（NATO）曾定調中國為俄羅斯侵烏「關鍵助力者」，中、俄在戰略和戰術層次的協作潛力也日益引發關注，影響所及包括歐洲對北京的警戒升高，涵蓋科技和經貿投資領域。

強生近年以「烏克蘭的強力支持者」形象著稱。烏克蘭和英國方面皆曾有知情人士表示，英方預先支援的「下一代輕型反戰車武器」（NLAW）等軍備讓烏方得以挺過戰爭爆發後、基輔保衛戰等關鍵時刻。強生拍板決定提供強力軍事支援，也促成烏方更有信心堅決抵抗俄方侵略。