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國軍第五作戰區投入災害防救　協助民眾預防性撤離

中央社／ 台北31日電

西南氣流影響，中部地區連日豪大雨，國軍第五作戰區晚間表示，今天依地方政府需求申請，派遣兵力協助台中新社地區執行民眾預防性撤離工作，展現軍民同心精神與災防應變能力，確保民眾生命財產安全。

第五作戰區另指出，嘉義地區因連日豪大雨造成多處災情，持續派遣兵力支援地方復原工作，今天共派遣近200名官兵，協助布袋、朴子、水上、六腳、義竹等5個地區，執行環境復原工作，官兵秉持「守護鄉里、攜手復原」原則，協助鄉里清整環境。

第五作戰區指出，所屬官兵積極協助地方災害防救任務，展現軍民同心精神與災防應變能力，確保民眾生命財產安全。

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