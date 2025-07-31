國軍第五作戰區投入災害防救　協助民眾預防性撤離

半機械昆蟲、昆蟲機器人等技術引發全球關注，包括美國DARPA的軍事應用計畫，突顯半機械昆蟲模組在未來偵察與救援中的潛力。 北京理工大學開發出可大幅提升搜索與偵查效果的半機械蜜蜂，其大腦控制器重量僅74毫克，適用於軍事搜索、災後救援等高風險場景。同時，新加坡研製的半機械蟑螂也成功參與緬甸地震救援，展現狹小空間搜索能力。 然而，生物混合技術同時帶來隱私與倫理考驗，如何平衡技術效益與社會影響成為未來重點。

2025-07-31 07:30