快訊

普發萬元現金不覆議 政院 : 適時提釋憲及特別條例修正草案

民間學會發表漢光觀察報告：視灰色襲擾為戰前態勢

中央社／ 台北31日電

安全台灣學會發布「2025年台灣軍事戰力調整觀察」，分析國軍「漢光41號」演習值得注意的觀察點，包含國軍將灰色地帶襲擾視為戰前態勢、國軍加強確保海上運輸線及東部海空域安全，海軍陸戰隊99旅未來可能調至北部駐守。

國軍史上最長「漢光41號」演習，於7月9日至18日進行10天9夜晝夜連續演練。社團法人安全台灣學會（STA Corporation）中國防務研究計畫29日發布「2025年台灣軍事戰力調整觀察」特別報告，提出對漢光41號的觀察。報告編輯與作者為國防大學中共軍事事務所教授馬振坤、安全台灣學會理事長楊太源等人。

「漢光41號」演習值得注意的觀察點，報告首先指出，今年漢光演習實質將中國灰色地帶行動視為作戰的一環，提前進行防範，後備部隊在7月9日演習開始進行「灰色地帶」想定時，於5日就開始進行後備軍人召集。

報告指出，想定的流程狀況可能是，中國政府正式下令解放軍武力犯台，解放軍各軍兵種攻台部隊開始調動，解放軍開始對台發動灰色地帶侵擾台灣，但台灣已經界定解放軍可能由演轉戰，並視為戰前態勢與作戰的一環，因而採取備戰方式應對灰色地帶襲擾。

第2項觀察點，報告指出，國軍在演習期間於多處空軍基地進行夜間跑滑道搶修，確保戰力保存後可投入作戰，而相比白天跑滑道搶修作業，敵人偵獲並夜間攻擊作業的困難性較高，因此本次操演相當貼近實際戰時可能的搶修環境；而台灣若要持續性和解放軍作戰，獲取外國物資及武器非常關鍵，因此演習也模擬船舶載運戰略物資進入花蓮港，並由國軍海空軍兵力護衛。

報告提到，此次模擬載運戰略物資進入花蓮港，意味著戰力保存不只是在對敵作戰上相當關鍵，更是台灣獲取外援以利持久作戰的必要條件。

第3項觀察點，報告指出，海軍陸戰隊99旅在漢光演習期間，從南部駐地被調遣至北部進行跨區增援，除了跨區增援作戰本身的驗證，99旅此次的行動實際上具有將該旅兵力移防北台灣的參考價值。

報告分析，99旅此次在北部參與演習的位置主要在關渡平原，而在2024年「漢光40號」演習，關渡平原的防禦是由駐守附近的海陸66旅負責，但鑒於66旅近期轉型為輕裝化和部分兵力進駐松山機場，陸戰99旅此次演習使用66旅在林口台地的營區，演練區域為66旅在關渡平原的防區，顯示99旅有驗證全旅移防北部的價值，讓66旅可以完全專注在台北市區的防禦任務。

編輯推薦

國軍 解放軍 漢光演習

延伸閱讀

營安條例8月1日施行 未來演習拍攝戰甲車機動不違法

主持將官晉升 賴總統肯定國軍支援救災任務

漢光檢討／顧立雄：後備軍人動員未來優先「原兵歸原位」

漢光41媒體1173則報導創新高 國防部評有效提升「見軍率」

相關新聞

旅美專家：顧立雄不是被拒赴蒙特利會談 是取消5月德州活動

英國金融時報報導宣稱美國政府於6月臨時取消原訂與我國防部長顧立雄在華府五角大廈的會談。旅美的台海安全研究中心主任梅復興今...

共軍昨發動聯合戰備警巡 37共機7共艦擾台

共軍昨天再次發動聯合戰備警巡，國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機37架次、共艦7艘持續出海擾台。國防...

蜜蜂當間諜！美中研究半機械昆蟲大軍 卻面臨隱私挑戰

半機械昆蟲、昆蟲機器人等技術引發全球關注，包括美國DARPA的軍事應用計畫，突顯半機械昆蟲模組在未來偵察與救援中的潛力。 北京理工大學開發出可大幅提升搜索與偵查效果的半機械蜜蜂，其大腦控制器重量僅74毫克，適用於軍事搜索、災後救援等高風險場景。同時，新加坡研製的半機械蟑螂也成功參與緬甸地震救援，展現狹小空間搜索能力。 然而，生物混合技術同時帶來隱私與倫理考驗，如何平衡技術效益與社會影響成為未來重點。

部隊鍋 EP229｜雷虎小組換勇鷹 從國外表演隊的不同機種來看風格差異

在7月底空軍雷虎小組所使用的AT-3正式卸下任務，隨之由勇鷹高級教練機接替往後的表演任務，並將在今年國慶要進行首次的壓軸衝場。 這集邀請到軍情與航空網站主編施孝瑋來分享，不同國家的特技表演隊，不同國情、不同機種、不同人員編制，會讓整體的風格有什麼不一樣的變化。

主持將官晉升 賴總統肯定國軍支援救災任務

賴清德總統今天主持8月份將官晉任授階典禮時，肯定漢光41號演習實兵演練圓滿結束，並期許深入分析各項演練的執行成效，檢討策...

共軍又來亂 33共機出海「聯合戰備警巡」

國防部表示，從今天上午8時15分起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計33架次出海活動，其中2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。