民間學會發表漢光觀察報告：視灰色襲擾為戰前態勢

安全台灣學會發布「2025年台灣軍事戰力調整觀察」，分析國軍「漢光41號」演習值得注意的觀察點，包含國軍將灰色地帶襲擾視為戰前態勢、國軍加強確保海上運輸線及東部海空域安全，海軍陸戰隊99旅未來可能調至北部駐守。

國軍史上最長「漢光41號」演習，於7月9日至18日進行10天9夜晝夜連續演練。社團法人安全台灣學會（STA Corporation）中國防務研究計畫29日發布「2025年台灣軍事戰力調整觀察」特別報告，提出對漢光41號的觀察。報告編輯與作者為國防大學中共軍事事務所教授馬振坤、安全台灣學會理事長楊太源等人。

「漢光41號」演習值得注意的觀察點，報告首先指出，今年漢光演習實質將中國灰色地帶行動視為作戰的一環，提前進行防範，後備部隊在7月9日演習開始進行「灰色地帶」想定時，於5日就開始進行後備軍人召集。

報告指出，想定的流程狀況可能是，中國政府正式下令解放軍武力犯台，解放軍各軍兵種攻台部隊開始調動，解放軍開始對台發動灰色地帶侵擾台灣，但台灣已經界定解放軍可能由演轉戰，並視為戰前態勢與作戰的一環，因而採取備戰方式應對灰色地帶襲擾。

第2項觀察點，報告指出，國軍在演習期間於多處空軍基地進行夜間跑滑道搶修，確保戰力保存後可投入作戰，而相比白天跑滑道搶修作業，敵人偵獲並夜間攻擊作業的困難性較高，因此本次操演相當貼近實際戰時可能的搶修環境；而台灣若要持續性和解放軍作戰，獲取外國物資及武器非常關鍵，因此演習也模擬船舶載運戰略物資進入花蓮港，並由國軍海空軍兵力護衛。

報告提到，此次模擬載運戰略物資進入花蓮港，意味著戰力保存不只是在對敵作戰上相當關鍵，更是台灣獲取外援以利持久作戰的必要條件。

第3項觀察點，報告指出，海軍陸戰隊99旅在漢光演習期間，從南部駐地被調遣至北部進行跨區增援，除了跨區增援作戰本身的驗證，99旅此次的行動實際上具有將該旅兵力移防北台灣的參考價值。

報告分析，99旅此次在北部參與演習的位置主要在關渡平原，而在2024年「漢光40號」演習，關渡平原的防禦是由駐守附近的海陸66旅負責，但鑒於66旅近期轉型為輕裝化和部分兵力進駐松山機場，陸戰99旅此次演習使用66旅在林口台地的營區，演練區域為66旅在關渡平原的防區，顯示99旅有驗證全旅移防北部的價值，讓66旅可以完全專注在台北市區的防禦任務。